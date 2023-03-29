港元現報7.8492元升值7點子，曾升值最多0點子，報7.8499元，亦曾升值最多12點子，報7.8487元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升26.62點子至1.49143%；1星期HIBOR升16.01點子至2.89661%；2星期HIBOR升10.9點子至2.94732%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.73點子至3.71208%；6個月期HIBOR跌1.17點子至4.0128%；12個月期HIBOR升2.04點子至4.20256%。

美元指數現報102.576升值0.146點或0.14%。

美元1個月期LIBOR報4.85229%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.6774%，連續6日擴闊，利差是2023年3月20日後最低，當日差距為-1.7624%。

對上一次連續6日擴闊，是2023年2月14日，當日利差報-2.469%。

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