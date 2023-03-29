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恒指收市升407點 阿里成交金額創近兩年最多 洲際船務潛水21%

阿里（9988）隔晚宣布重組計劃，股價急升最多16.32%，是去年11月4日後最大升幅，成交金額大增2.48倍，至155.7億元，是2021年4月12日181.4億元後新高。恒指受阿里急升推動，開市後曾升最多3.3%，全日成交金額亦大增37%，北水連續第16日流入。

恒指今早高開563點，高位升653點，低位升323點，高低波幅330點。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。整個市場計，上升股份比例為24.99%，下跌為30.79%，無升跌為44.21%。

恒指收市升407點或2.06%，報20192點，大市成交金額1464億元，較上日增加37.95%，是3月17日1649.23億元成交後最多；國指升149點或2.22%，報6878點。恒生科技指數收報4246點，升2.47%。

藍籌股成交金額709.42億元，佔大市成交48.45%；科指成份股成交金額344.08億元，佔大市成交23.5%；國指成份股成交金額405.12億元，佔大市成交27.67%。

窩輪及牛熊證成交金額減少18.06%，至98.41億元，佔大市成交11.88%。牛熊證成交金額44.25億元，減少28.29%；窩輪成交金額54.16億元，減少7.24%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。中移動（0941）、小米（1810）、中石化（0386）拖累大市。

藍籌48隻升，26隻下跌，2隻無升跌。阿里巴巴（9988）升12.23%，收報94.55元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌1.88%，收報13.56元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報94.55元，升12.23%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報24.6元，跌2.77%。

恒指受制於50天線(20670.47點)高於250天線(19821.47點)。科指50天線(4250.35點)得而復失。

北水南下合計淨流入30.62億元，較上日增加5.83%，連續第16日流入，累計流入499.33億元，對上一次連續16日淨流入是2022年10月27日。南水北上合計淨流入43.23億元人民幣，較上日增加1119.54%，連續第2日流入，累計流入46.77億元。

三大指數即日表現

恒指曾升最多3.3%，是3月1日後最大升幅，當日升幅為4.49%。今曾高見20437.69點，是3月7日21005.66點後最高。今日收市報20192.4點，是3月7日後收市新高，當日報20534.48點。連升2日，累計升624.71點，對上一次連升2日是3月22日。連續第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是3月24日。

科指曾升最多4.75%，是3月23日後最大升幅，當日升幅為4.83%。今曾高見4341.13點，是2月20日4342.52點後最高。今日收市報4246.35點，是2月20日後收市新高，當日報4311.61點。連升2日，累計升140.66點，對上一次連升2日是3月22日。連續第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是3月27日。

國指曾升最多3.66%，是3月1日後最大升幅，當日升幅為5.38%。今曾高見6976.01點，是3月7日7100.95點後最高。今日收市報6878.93點，是3月7日後收市新高，當日報6912.28點。連升2日，累計升230.25點，對上一次連升2日是3月22日。連續第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是3月24日。

午後消息股表現

電視廣播（0511）淘寶直播第二場月底舉行。許濤：已更換管理層團隊最頂層57% 無計劃集資大股東也不售股。收報10元，升5.49%。

高盛：阿里（9988）目前市值大幅低估 分拆有望釋放價值。大摩：阿里重組有助釋放價值 Bernstein：市場無視分拆次要資產。收報94.75元，升12.64%。

碧服（6098）去年賺19.4億元人幣 按年減半。收報12.34元，跌2.06%。

泡泡瑪特（9992）少賺44% 末期息8.7分人幣。收報18.18元，升1.91%。

華潤置地（1109）核心純利錄270億人幣 增1.5%。收報35.7元，升1.13%。

嘉里建設（0683）去年少賺73.4% 基礎溢利跌28% 末期息0.95元。收報19.82元，跌0.4%。

今早及隔晚消息股表現

比亞迪（1211）王傳福：首季銷售可保持八成以上增速 股神減持影響微；暫時無計劃進入美國乘用車市場。比亞迪去年賺166億人幣年增4.5倍，派息大增6.7倍。收報218.2元，升3.22%。

致豐工業電子（1710）轉賺4540萬元 息1.2仙 股價見3個月最大升幅。收報0.205元，升6.77%。

騰訊（0700）旗下微信推「問一問」搜索功能。收報382.6元，升2.06%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，建行（0939）收報5.1元，升0.99%。中國人壽（2628）收報13.04元，跌0.61%。中石油（0857）收報4.34元，升0.93%。蒙牛（2319）收報33.75元，跌0.44%。中海油（0883）收報11.74元，升2.44%。中遠海運港口（1199）收報5.63元，升1.44%。復星國際（0656）收報5.96元，跌0.5%。香港科技探索（1137）收報4.62元，升1.09%。快手（1024）收報56.35元，升1.71%。

洲際船務（2409）上市，定價3.27元。收報2.58元，跌21.1%。

南航（1055）去年蝕327億人幣，超過實收股本1/3。收報5.42元，跌0.91%。

味千（0538）轉盈為虧，去年蝕1.44億人幣，餐廳總數降近兩成。收報0.89元，升2.3%。

海通國際（0665）投資失利蝕65億，十供三集資最多13億元。收報0.65元，無升跌。

雅生活（3319）少賺兩成，不派末期息兼取消25%派息比率政策。收報6.52元，跌13.3%。

農夫山泉（9633）去年賺85億人幣，按年升19%。收報46.3元，升0.98%。

華潤萬象（1209）︰禹洲中南項目去年貢獻收入14億元。收報40.7元，升4.36%。

嶺南股份：騰訊（0700）ChatGPT產品即將推出。收報382.6元，升2.06%。

中遠海運國際（0517）：今年集裝箱業務將視乎經濟復蘇表現。收報2.53元，無升跌。

商湯（0020）全年虧損收窄至60億，經調整LBITDA則擴大3.7倍，不派息。收報2.61元，跌2.61%。

嘉里物流（0636）多賺8%，末期息38仙。收報12.26元，跌5.98%。

破頂股表現

破頂股包括，嘉耀控股（1626）創上市新高，見4.77元，收報4.76元，升6.25%；GUANZE MEDICAL（2427）創上市新高，見4.18元，收報4.06元，跌0.98%；康灃生物（6922）創上市新高，見19.04元，收報19.02元，升0.11%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8323.2元，收報8323.2元，升0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見830.2元，收報830.2元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見100.3元，收報100.3元，升0.05%；達勢（1405）創上市新高，見52.95元，創上市新低，見45.1元，收報46.75元，升1.74%；新秀麗（1910）創52周高，見24.35元，收報24.15元，升2.33%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.7元，收報5.56元，跌1.77%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；天安（0028）創52周高，見4.59元，收報4.59元，升2.23%。

破頂指數成份股包括，金山軟件（3888）創52周高，見42.25元，收報40.1元，升3.35%；閱文（0772）創52周高，見45.75元，收報43.45元，升2%；潤啤（0291）創52周高，見64.95元，收報62.3元，跌1.27%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，三葉草生物（2197）低見1.59元，收報1.66元，跌9.29%；中原建業（9982）低見0.465元，收報0.48元，跌3.03%；中國智能健康（0348）低見0.131元，收報0.139元，跌12.03%；僑雄國際（0381）低見0.038元，收報0.04元，跌2.44%；高山企業（0616）低見0.038元，收報0.04元，跌2.44%；中國環保能源（0986）低見0.035元，收報0.035元，跌10.26%；大灣區聚變力量（1189）低見0.064元，收報0.065元，跌12.16%；中國天保集團（1427）低見0.171元，收報0.18元，跌5.26%；德利機械（2102）低見0.165元，收報0.165元，跌7.3%；力高健康生活（2370）低見1.5元，收報1.68元，跌1.18%。

33隻股份創52周低，其中十隻包括，創勝集團醫藥（6628）低見7.24元，收報7.46元，無升跌；看通集團（1059）低見0.245元，收報0.255元，跌8.93%；新火科技控股（1611）低見2元，收報2.05元，升0.99%；誼礫控股（0076）低見0.25元，收報0.265元，跌10.17%；中國興業控股（0132）低見0.21元，收報0.211元，跌12.08%；HYPEBEAST（0150）低見0.31元，收報0.31元，跌1.59%；正商實業（0185）低見0.9元，收報0.91元，跌1.09%；福田實業（0420）低見0.72元，收報0.72元，跌4%；先豐服務集團（0500）低見0.25元，收報0.275元，跌6.78%；普達特科技（0650）低見0.89元，收報0.89元，跌2.2%。

異動股

上升異動股，包括，NEXION TECH（8420）收報0.134元，升48.89%；連成科技集團（8635）創52周高，見0.39元，收報0.365元，升40.38%；民富國際（8511）收報0.16元，升37.93%；LET GROUP（1383）收報0.235元，升32.02%；超媒體控股（0072）收報1元，升25%；建業建榮（1556）創52周高，見0.245元，收報0.225元，升22.95%；新宇環保（0436）收報0.116元，升22.11%；CHINANEWENERGY（1156）收報0.166元，升20.29%；達芙妮國際（0210）收報0.14元，升19.66%；康利國際控股（6890）創上市新低，見0.385元，收報0.475元，升18.75%；高鑫零售（6808）收報2.94元，升18.55%。

下跌異動股，包括，ＳＤＭ教育（8363）收報0.091元，跌37.24%；洲際船務（2409），收報2.58元，跌21.1%；富一國際控股（1470）收報0.089元，跌19.82%；匯森家居（2127）收報0.27元，跌16.92%；時富金融服務集團（0510）收報0.36元，跌16.28%；中國三迪（0910）收報0.101元，跌15.83%；東方支付集團控股（8613）收報0.149元，跌15.82%；金輪天地控股（1232）收報0.086元，跌15.69%；華南職業教育（6913）收報1.25元，跌15.54%；瀛晟科學（0209）平上市低位0.126元，收報0.126元，跌15.44%；世紀陽光（0509）平上市低位0.011元，收報0.011元，跌15.38%。

 

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