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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日 見近兩周低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌9.21點子至3.00316%，是3月20日後最低，當日報2.98988%。對上一次連跌3日是3月24日，當日拆息報3.29071%。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

港元現報7.8493元升值6點子，曾貶值最多1點子，報7.85元，亦曾升值最多33點子，報7.8466元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.29點子至1.19976%；1星期HIBOR跌21.55點子至2.11179%；2星期HIBOR跌17.5點子至2.44554%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌5.76點子至3.62566%；6個月期HIBOR跌0.36點子至4.00952%；12個月期HIBOR升1.99點子至4.2297%。

美元指數現報102.202升值0.109點或0.11%。

美元1個月期LIBOR報4.85771%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.8546%，連續10日擴闊，利差是2023年2月20日後最低，當日差距為-1.9836%。

對上一次連續10日擴闊，是2022年4月13日，當日利差報-0.3676%。

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