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恒指半日跌131點 科指跌1.6%曾跌穿10天、50天線

美國上升，但油價續升，美債息亦向上，港股受壓低開44點，低開後最多曾跌282點，其後跌幅收窄。息口敏感的科技股下跌，車股亦隨隔晚Tesla股價下跌，油股則上升。非必需消費品股推低大市。全市上升股份比例為18.33%，下跌為32.33%，無升跌為49.32%。

恒指半日跌131點或0.64%，報20278點，大市成交金額643億元；國指跌68點或0.99%，報6872點。恒生科技指數收報4233點，跌1.61%。恒指今早低開44點，高位跌44點，低位跌282點高低波幅237點。

藍籌股成交金額275.31億元，佔大市成交42.81%；科指成份股成交金額222.45億元，佔大市成交34.59%；國指成份股成交金額281.85億元，佔大市成交43.83%。

窩輪及牛熊證成交金額減少11.44%，至86.33億元，佔大市成交13.42%。牛熊證成交金額42.27億元，減少17.66%；窩輪成交金額44.06億元，減少4.53%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、騰訊（0700）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌36隻升，37隻下跌，3隻無升跌。中芯（0981）升7%，收報21.4元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌5.77%，收報57.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報3.15元，升9%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報74.35元，跌8.49%。

恒指曾下試10天線(20049.79點)。科指曾跌穿10天線(4203.9點)、50天線(4232.91點)，100天線(4132.01點)則升穿250天線(4125.78點)。

北水南下合計淨流入9.1億元，較上日減少82.64%，連續第20日流入，累計流入588.38億元，對上一次連續20日淨流入是2022年11月2日。南水北上合計淨流出32.79億元人民幣，終止連續5日流入。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下AEON CREDIT（0900）收報5.15元，無升跌。恒達集團控股（3616）停牌。

中銀香港（2388）去年綠色及可持續發展貸款增155%。收報24.85元，升1.22%。

匯控（0005）杜嘉祺：小股東兩議案不能為全體股東受益。收報54.5元，升0.55%。

電視廣播（0511）與大正創投簽訂商業顧問協議，大正資本持有TVB，5%以下股權。匯豐銀行在TVB的經紀持倉跌破三成大關。收報9.11元，升7.81%。

新世界（0017）與萬科旗下印力合作發展地產科技。收報21.25元，升0.47%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見1.98元，收報1.5元，跌11.24%；達勢（1405）創上市新高，見60.05元，收報59.7元，升8.35%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.18元，收報0.89元，跌17.59%；IGG（0799）創52周高，見4.14元，收報4.02元，升0.75%；國藥控股（1099）創52周高，見24.3元，收報24.3元，升1.04%；陽光紙業（2002）創52周高，見2.53元，收報2.48元，升0.4%；INTL GENIUS（0033）創52周高，見2.95元，收報2.95元，升7.27%。

破頂指數成份股包括，中芯（0981）創52周高，見21.55元，收報21.4元，升7%；華虹半導體（1347）創52周高，見37.7元，收報37元，升0.68%。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.18元，收報0.185元，跌3.65%；三葉草生物（2197）低見1.52元，收報1.55元，跌6.06%；騰盛博藥（2137）低見3.98元，收報4.05元，跌3.8%；創勝集團醫藥（6628）低見5.82元，收報5.94元，升0.38%；普華和順（1358）低見0.475元，收報0.53元，跌7.02%；壽康集團（0575）低見0.047元，收報0.047元，跌20.34%；建德國際控股（0865）低見0.041元，收報0.041元，跌4.65%；西王特鋼（1266）低見0.055元，收報0.057元，跌57.46%；GC CONSTRUCTION（1489）低見0.45元，收報0.45元，跌3.23%；景瑞控股（1862）低見0.18元，收報0.185元，跌3.65%。

18隻股份創52周低，其中十隻包括，HYPEBEAST（0150）低見0.29元，收報0.29元，跌1.69%；正商實業（0185）低見0.86元，收報0.9元，跌3.23%；福田實業（0420）低見0.72元，收報0.72元，無升跌；普達特科技（0650）低見0.81元，收報0.82元，跌3.53%；中國高速傳動（0658）低見2.83元，收報2.84元，跌2.74%；山水水泥（0691）低見1.32元，收報1.32元，跌1.49%；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；億和控股（0838）低見0.91元，收報0.94元，跌2.08%；永旺（0984）低見0.85元，收報0.86元，無升跌；麗豐控股（1125）低見2.55元，收報2.55元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，威訊控股（1087）收報0.67元，升63.41%；脈資資源（8186）收報0.355元，升31.48%；朝威控股（8059）收報0.018元，升28.57%；上美股份（2145）收報32.1元，升27.13%；創新奇智（2121）收報24.85元，升23.94%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.078元，升21.88%；萬馬控股（6928）收報2.03元，升20.12%；VICON HOLDINGS（3878）收報0.143元，升19.17%；陸慶娛樂（8052）收報0.02元，升17.65%；靖洋集團（8257）收報0.14元，升16.67%；大豐港（8310）收報0.095元，升15.85%。

下跌異動股，包括，西王特鋼（1266）創上市新低，見0.055元，收報0.057元，跌57.46%；中國服飾控股（1146）收報0.104元，跌24.64%；壽康集團（0575）創上市新低，見0.047元，收報0.047元，跌20.34%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.18元，收報0.89元，跌17.59%；悅達國際控股（0629）收報0.084元，跌16.83%；國美金融科技（0628）收報0.209元，跌15.04%；高鵬礦業（2212）收報0.202元，跌14.04%；首佳科技（0103）收報0.178元，跌14.01%；綠色能源科技集團（0979）收報0.162元，跌13.83%；興利（香港）控股（0396）收報0.076元，跌13.64%；國茂控股（8428）收報0.39元，跌13.33%。

 

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