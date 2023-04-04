美國上升，但油價續升，美債息亦向上，港股受壓低開44點，低開後最多曾跌282點，其後跌幅收窄。息口敏感的科技股下跌，車股亦隨隔晚Tesla股價下跌，油股則上升。非必需消費品股推低大市。全市上升股份比例為18.33%，下跌為32.33%，無升跌為49.32%。