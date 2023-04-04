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Bossini委任李寧妹夫趙建國為主席 外娚女任執董

李寧家族控制的非凡中國 （8032）在2020年5月入主Bossini（堡獅龍，0592）後，今日再公布人事變動，Victor Herrero因其他工作安排辭任主席、非執董等職務，並委任李寧的妹夫、Bossini現任執董趙建國為主席、委任李寧的外娚女余昕為執董，全數即日（4月4日）生效。

至此，Bossini董事局內三名執行董事，均為李寧家族相關成員。Bossini董事會認為，新委任將導引集團進一步加強管理，有效地執行集團整體發展策略及實現策略性回報。

李寧家族控制的非凡中國在2020年5月入主Bossini後，Bossini在同年7月委任非凡中國的首席財務官張智為Bossini聯席行政總裁，以及委任消費品業務總監趙建國為Bossini執董，今次事隔三年後趙建國再獲委任Bossini主席。

據公告，趙建國亦曾於早期李寧服務不同岡位，他自2008年5月起為北京恒固投資管理之創辦人及董事，公司主要從事投資及資產管理。他亦在2015年11月至2019年1月擔任北京老鷹投資基金管理之董事，該基金管理公司專注於多元化之科技投資，包括移動互聯網及科技、媒體及通信產業。

Bossini又同時委任現年33歲、李寧的外娚女余昕為執董，她在獲委任前已為Bossini的項目經理，負責品牌及產品企劃，其項目經理的服務協議經已於即日終止，並即日起與Bossini訂下為期三年之服務協議，董事袍金為每年25萬港元。

余昕曾在2015年11月至2018年6月擔任北京老鷹投資基金管理的投資經理，在2015年3月至11月擔任李寧(中國) 體育用品跑步運動營銷部門的部門經理助理，並在2011年6月至2014年7月擔任北京怡薪伊藝文化傳播有限責任公司的總裁助理。

 

 

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