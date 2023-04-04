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高銀中心交易告吹被殺訂 買家再度入稟追討

高銀金融（0530）再因九龍灣總部高銀金融國際中心交易惹官非，項目前買家之一的「Hundred Gain International Limited」再次入稟狀告高銀金融旗下直接全資附屬「成美」（首被告）及「Goal Eagle」（次被告），以及間接全資附屬「賜譽」（第三被告），指高銀終止交易違法，存在欺詐及誤導，要求退還遭吞掉的20.3億元，及賠償相關損失及利息。

Hundred Gain在入稟狀指，在2020年尾至2022年初與高銀一方達成高銀金融國際中心的交易協議，由Hundred Gain收購高銀金融國際中心及相關貸款，以促成去年2月25日達成物業的股權轉讓協議（SPA）。Hundred Gain更按交易向賜譽及接管人支付了20.3億港元作收購按金，惟其後被告卻單方面終止交易，拒絕向Hundred Gain 出售物業。

Hundred Gain 指，儘管高銀一方已收取其20.3億元按金，仍單方面終止交易，隨後卻在去年11月25日以超低估值向Goldstone Asset（HKSAR）Limited出售物業。Hundred Gain 堅稱被告的相關行為包括取消SPA協議及向Goldstone Asset出售物業等行為是欺詐及錯誤處置及轉移了相關資產，並造成Hundred Gain 的損失。

Hundred Gain 要求法院宣布，早前的SPA協議及物業出售交易仍然有效，及對各方仍具約束力，被告終止交易無效，向Hundred Gain 發還20.3億港元按金，並禁制高銀將物業出售予第三方，及撤銷向Goldstone Asset的SPA協議，以及賠償Hundred Gain 的相關損失、利息及費用等。

Hundred Gain 去年曾入稟要求高銀一方完成交易，惟其後該訴訟於去年9月終止，但Hundred Gain 指是遭被告欺詐及誤導才終止訴訟，可頒令撤銷終止訴訟的命令。

 

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