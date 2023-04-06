美國服務業和就業數據弱於預期，引發經濟衰退擔憂，港股隨美股美期低開，一度倒升，恒指半日跌9點或0.05%，報20264點，大市成交金額572億元；國指跌17點或0.26%，報6857點。恒生科技指數收報4190點，跌1.02%。