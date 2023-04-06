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吉利3月總銷量升9% 完成目標19% 純電升118% 極氪升271%

吉利（0175）公布，3月總銷量為110,300部，按年增長9.03%，按月升1.4%。經計算，首3月累銷32.24萬部，按年跌1.1%，按月增51.99%，完成全年目標19.54%。

3月份出口20125部，按年升158.41%，按月升14.86%；內地市場為90175部，按年跌3.4%，按月跌1.1%。

純電動（BEVs，含換電）銷量25943部，按年升118%，累售57675部，按年增45.71%。

插電式混動（PHEVs）銷量2150部，按年跌5.12%，累售4732部，按年跌29.5%。

油電混動（HEVs）銷量533部，按年跌61.6%，按月升32%，累售1460部，按年跌13.4%。

品牌方面，領克售4004部，按年升3.2%，按月升15.8%，累售37160部，按年跌12.41%。

極氪售6663部，按年升271.2%，按月升22.1%，累售15234部，按年升84.86%。

吉利售88239部，按年升5.3%，按月跌2.32%，累售265827部，按年跌1.56%。其中，幾何售18290部，按年升125.89%，按月升20.04%，累售39352部，按年升51.17%。

睿藍售1394部，按年跌30.58%，按月升69.38%，累售4232部。

 

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