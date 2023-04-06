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乘聯會：3月乘用車市場零售按月增17% 新能源車按月增27%

乘聯會公布初步數據稱，3月乘用車市場零售159.6萬輛，按年持平，較上月增長17%，首3月累售427.5萬輛，按年跌13%。3月新能源車市場零售54.9萬輛，按年增5%，較上月增長27%，累售131.9萬輛，按年增15%。

乘聯會指，隨著各地政府和車企積極開展促銷活動，車市的消費熱度緩慢回升。

3月燃油車促銷，隨著國六A清庫存的公開化，各車企廠商加速大力度的促銷，火爆的背後是以需求的集中釋放為代價，對後續汽車市場的正常秩序帶來壓力。隨著庫存可延期銷售的信息發布，市場心態迅速穩定。

從3月前四周來看，終端客流的轉化率不高，消費者觀望情緒重，整體需求偏弱。

原來預期3月出台刺激車市的車購稅等政策沒出台，消費觀望心態也有效化解，最後一周市場零售恢復。由於3月的基數壓力已經逐步降低，尤其是去年的月末基數偏低，有利於3月市場快速增速回升，加之相對2月工作日多3天，3月市場仍有希望恢復增長。

當前國內油價已回落至7元區間，價格水平已與10年前相當，配合此次燃油車降價，短期內燃油車份額降幅有望放緩。

前期新能源車連續兩年多的暴增，碳酸鋰等資源價格暴漲帶來暴利，隨之而來的上游資源和中游電池產業的投資力度很強。前幾年鋰礦的投資熱帶來的供給過剩和消費電子的劇烈萎縮，碳酸鋰暴跌，有利於電池成本下降，促進新能源車盈利壓力的改善，推動高能量密度和高技術的產品發展。

 

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