恒指今早高開235點，高位升419點，低位跌37點，高低波幅457點。非必需消費品、金融股推動大市。全市上升股份比例為37.87%，下跌為27.41%，無升跌為34.71%。

恒指收市升154點或0.76%，報20485點，大市成交金額1268億元，較上日增加24.79%，是3月31日1405.73億元成交後最多；國指升56點或0.82%，報6950點。恒生科技指數收報4248點，升0.25%。

藍籌股成交金額582.43億元，佔大市成交45.93%；科指成份股成交金額383.22億元，佔大市成交30.22%；國指成份股成交金額551.06億元，佔大市成交43.45%。

窩輪及牛熊證成交金額增加26.91%，至117.62億元，佔大市成交9.26%。牛熊證成交金額54.35億元，增加14.19%；窩輪成交金額63.27億元，增加40.33%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、中移動（0941）、京東（9618）拖累大市。

藍籌59隻升，14隻下跌，3隻無升跌。碧桂園（2007）升14.15%，收報2.34元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌5.39%，收報135.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報41.5元，升6.27%；跌幅最大的是百度（9888）收報135.2元，跌5.39%。

恒指50天線(20489.36點)得而復失。科指10天線(4231.68點)、50天線(4215.98點)失而復得。

北水南下合計淨流入21.66億元，較上日減少44.23%，連續第22日流入，累計流入646.3億元，對上一次連續22日淨流入是2022年11月4日。南水北上合計淨流入26.26億元人民幣，終止單日流出。

午後消息股表現

網信辦擬要求生成式AI申報安全評估。商湯（0020）倒跌，百度跌幅擴大。商湯收報3.3元，跌0.9%。百度（9888）收報135.2元，跌5.39%。阿里巴巴（9988）收報99.3元，升1.59%。京東（9618）收報158.6元，跌0.25%。

東風汽車（0489）首季銷量跌38%，新能源車銷量跌22%。收報3.7元，升2.78%。

佐丹奴（0709）首季銷售額升6%，零售收入升12%。創52周高，見2.45元，收報2.43元，升2.97%。

潤泥（1313）發盈警，料首季轉蝕最多4500萬元。收報3.86元，升2.39%。

特步國際（1368）首季零售銷售增長20%。收報9.9元，升6.11%。

今早及隔晚消息股表現

下調證券公司保證金比例，中資券商上升。中金（3908）收報16.26元，升7.11%。廣發証券（1776）收報11.66元，升3.74%。

中遠海控（1919）料首季少賺約75%。收報8.75元，升1.63%。

大成生化（0809）售大成糖業（3889）47%套現逾4300萬，變相減磅。大成生化收報0.124元，跌2.36%。大成糖業（3889）收報0.1元，升16.28%。

舜宇（2382）3月手機鏡頭出貨量跌三成。收報96.75元，升4.93%。

中人壽（2628）首季保費收入增近4%。收報13.08元，升1.24%。

長城汽車（2333）3月銷量跌10.6%。收報9.19元，升3.14%。

龍湖（0960）3月股東權益合同銷售按年升39%，首季經營性收入58.6億元。收報23元，升7.48%。

商湯（0020）發布「日日新」新AI大模型，賦能旗下多個內容平台。收報3.3元，跌0.9%。

英傳媒：長和（0001）英國電訊業務料數周內落實與Vodafone合併計劃。收報50.3元，升0.7%。

比亞迪（1211）擬在西班牙建大型電池廠。收報227.8元，升0.18%。

澳門今啟動新一輪買一送一優惠吸過夜客，昨假期吸8.5萬客。澳門旅遊局料五一檔期酒店入住率逾八成，港客住宿優惠待與港旅行社商討。美高梅中國（2282）收報10.36元，升1.57%。澳博（0880）收報4.09元，跌0.24%。永利澳門（1128）收報8.49元，升2.29%。銀河娛樂（0027）收報55元，升0.55%。金沙中國（1928）收報28.9元，升0.35%。

何猷龍：冀新濠國際（0200）止蝕。收報9.46元，升0.96%。

青島港（6198）首季貨運吞吐量升近一成至1.6億噸。創52周高，見4.3元，收報4.23元，無升跌。

百度（9888）：文心一言沒有任何官方App。收報135.2元，跌5.39%。

阿里巴巴（9988）旗下的杭州阿里巴巴網絡網絡科技註冊資本122億減至1億，知情人士︰應監管要求與組織調整無關。傳阿里版ChatGPT「通義千問」開始企業用戶體驗測試。收報99.3元，升1.59%。

比亞迪（1211）超級跑車仰望U9，將亮相上海車展。收報227.8元，升0.18%。

抖音騰訊（0700）視頻達成合作，短視頻可合法二創。收報376.6元，跌2.28%。

廖企（0194）首進軍英國，近4.3億收購倫敦收租物業Barratt House。收報6.51元，升0.62%。

阿里影業（1060）受上市投資損失所累，發盈警料全年虧損3億人幣。收報0.53元，升3.92%。

Dodge & Cox再減持電視廣播（0511），持股降至5%以下不用再申報。收報8.86元，跌4.73%。

東方海外（0316）首季收入跌57%，總載貨量減少3.2%。收報150.4元，升0.94%。

劉強東減持京東健康（6618），套現5億。收報58.6元，升1.91%。

中石化（0386）高級副總裁凌逸群辭職。收報4.82元，升2.12%。

乘聯會：3月乘用車市場零售按月增17%，新能源車按月增27%。吉利（0175）收報9.97元，升2.26%。比亞迪（1211）收報227.8元，升0.18%。華晨中國（1114）收報3.45元，升2.99%。廣汽集團（2238）收報4.94元，升0.61%。東風集團股份（0489）收報3.7元，升2.78%。長城汽車（2333）收報9.19元，升3.14%。北京汽車（1958）收報2.2元，升2.33%。慶鈴汽車股份（1122）收報0.88元，升1.15%。小鵬（9868）收報41.3元，升2.35%。五菱（0305）收報0.81元，跌1.22%。理想汽車（2015）收報95.85元，升3.12%。蔚來（9866）收報71.55元，升0.99%。零跑（9863）收報38.2元，升0.79%。

中電（0002）：自4月29日停發地租及差餉特別回扣，歷年回扣發給客戶共30.31億。收報57.55元，升0.88%。

吉利（0175）3月總銷量升9%，完成目標19%，純電升118%，極氪升271%。收報9.97元，升2.26%。

破頂股表現

破頂股包括，永聯豐控股（8617）創上市新高，見1.65元，收報1.65元，升8.55%；綠城管理控股（9979）創上市新高，見7.77元，收報7.68元，升1.72%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8342.45元，收報8342.45元，升0.08%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見13.56元，收報13.48元，升8.27%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見11.95元，收報11.85元，升2.33%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1025.1元，收報1025.1元，升0.03%；ＰＰ美國庫（3077）創上市新高，見3986.3元，收報3986.3元，升0.04%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見831.35元，收報831.35元，升0.05%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見61.3元，收報59.32元，升1.02%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見13.16元，收報13.04元，升7.86%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見100.35元，收報100.35元，升0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1062.15元，收報1062.15元，升0.06%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見507.8元，收報507.8元，升0.04%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見522.65元，收報522.65元，升0.04%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見106.05元，收報106.05元，升0.19%；中金中國國債－Ｒ（83079）創上市新高，見116.55元，收報116.55元，升0.09%；達勢（1405）創上市新高，見62元，收報62元，升11.31%；越秀地產（0123）創52周高，見12.96元，收報12.88元，升7.51%；IGG（0799）創52周高，見4.59元，收報4.48元，升2.99%；新秀麗（1910）創52周高，見25.3元，收報25.05元，升1.01%；國藥控股（1099）創52周高，見25.3元，收報24.4元，跌2.4%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見14.48元，收報14.26元，升0.99%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.74元，收報5.63元，跌0.53%；麗珠醫藥（1513）創52周高，見29.25元，收報29.2元，升1.74%；神威藥業（2877）創52周高，見8.63元，收報8.5元，升0.71%；同仁堂科技（1666）創52周高，見7.35元，收報7.29元，升3.11%。

破頂指數成份股包括，中芯（0981）創52周高，見23.3元，收報21.8元，跌2.9%；中信（0267）創52周高，見9.44元，收報9.33元，升2.64%；中石油（0857）創52周高，見4.98元，收報4.88元，升1.88%；中移動（0941）創52周高，見66.4元，收報65.2元，跌1.14%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，興利（香港）控股（0396）低見0.072元，收報0.073元，跌5.19%；開源控股（1215）低見0.015元，收報0.017元，跌10.53%；諾發集團（1360）低見0.055元，收報0.06元，跌13.04%；瑞斯康集團（1679）低見0.1元，收報0.108元，跌1.82%；德利機械（2102）低見0.151元，收報0.159元，升2.58%；百勤油服（2178）低見0.062元，收報0.066元，跌2.94%；瑞科生物（2179）低見15.16元，收報16元，跌3.96%；守益控股（2227）低見0.064元，收報0.064元，跌8.57%；伯明翰體育（2309）低見0.85元，收報0.86元，跌4.44%；融科控股（2323）低見0.025元，收報0.028元，跌6.67%。

44隻股份創52周低，其中十隻包括，高陽科技（0818）低見0.74元，收報0.75元，跌1.32%；原生態牧業（1431）低見0.163元，收報0.164元，跌3.53%；山水水泥（0691）低見1.27元，收報1.27元，跌2.31%；佳兆業健康（0876）低見0.05元，收報0.056元，升12%；中國汽車內飾（0048）低見0.315元，收報0.315元，無升跌；香港食品投資（0060）低見0.495元，收報0.495元，跌2.94%；誼礫控股（0076）低見0.25元，收報0.295元，跌1.67%；HYPEBEAST（0150）低見0.28元，收報0.295元，無升跌；綠科科技國際（0195）低見0.385元，收報0.4元，無升跌；博富臨置業（0225）低見8.6元，收報8.6元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，陽光油砂（2012）收報0.94元，升44.62%；港灣數字（0913）收報0.63元，升36.96%；LVJI TECH（1745）收報0.78元，升32.2%；駿傑集團控股（8188）收報0.109元，升28.24%；RAFFLESINTERIOR（1376）收報0.092元，升27.78%；勵時集團（1327）收報0.12元，升27.66%；龍光地產（3380）收報1.06元，升26.19%；佳民集團（8519）收報0.063元，升26%；駿溢環球金融（8350）創52周高，見0.249元，收報0.248元，升20.98%；金茂（0817）收報1.65元，升19.57%。

下跌異動股，包括，滿地科技股份（1400）收報0.465元，跌32.61%；久融控股（2358）見52周低0.06元，收報0.06元，跌25%；綠色經濟（1315）平上市低位0.01元，收報0.011元，跌21.43%；拉近網娛（8172）見52周低0.073元，收報0.08元，跌20%；精技集團（3302）創上市新低，見0.33元，收報0.33元，跌19.51%；中國寶力科技（0164）收報0.077元，跌18.95%；亞洲能源物流（0351）收報0.172元，跌18.1%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.081元，跌17.35%；創新奇智（2121）收報21.8元，跌16.15%；天利控股集團（0117）收報0.54元，跌15.63%。

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