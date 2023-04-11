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花旗：4月首十日日均賭收只4億較3月尾低 復活長假錄48萬遊客入境

花旗報告發表引述業界消息指，四月份首10日的博彩收入達到約40億澳門元的水平，日均賭收約為4億澳門元，較3月份最後12天的日均賭收4.95億澳門元為低，料3月份日均水平較高，與較佳贏率有關。當中貴賓博彩生意按月跌10%，反之中場生意持平，贏率處於正常水平。其維持原先估計，4月份賭收在120億澳門元水平，回復至疫情前51%。根據澳門警方數據顯示，在清明節、復活節檔期訪澳旅客日均約8萬人。當中4月8日最高紀錄錄得日均訪客逾9.3萬名。

澳門傳媒則引述治安警數據顯示，清明節及復活節假期由4月5日至10日一連 6天，共錄得逾297萬人次出入境，旅客佔約 95.4萬人次，其中入境旅客48.1萬人次，經港珠澳大橋入境19萬人次，經關閘 3.6萬人次。出境旅客則有 47.2萬人次。昨日假期最後俊一天，入境旅客7.7萬多人次。

濠賭股今天整體表現造好，升幅最多為永利澳門（1128），全日升2.9%；升幅最細為金沙中國（1928），全日升0.35%。

 

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