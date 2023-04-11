花旗報告發表引述業界消息指，四月份首10日的博彩收入達到約40億澳門元的水平，日均賭收約為4億澳門元，較3月份最後12天的日均賭收4.95億澳門元為低，料3月份日均水平較高，與較佳贏率有關。當中貴賓博彩生意按月跌10%，反之中場生意持平，贏率處於正常水平。其維持原先估計，4月份賭收在120億澳門元水平，回復至疫情前51%。根據澳門警方數據顯示，在清明節、復活節檔期訪澳旅客日均約8萬人。當中4月8日最高紀錄錄得日均訪客逾9.3萬名。