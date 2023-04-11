老虎國際（美：TIGR）宣布推出行業首個AI投資助手TigerGPT，為其一系列互聯網服務當中，最新開發的文本生成式人工智能（AI）聊天機器人服務。TigerGPT功能目前尚處於用戶測試階段，旨在提供及時的市場和股票相關數據、進行投資者教育，並在數秒内提供多個資訊來源的分析，使用戶能更有效作出明智的投資決定。該項服務內置於旗艦交易平台Tiger Trade。
TigerGPT運用該子公司的龐大資料庫，並結合多個付費平台的内容，為用戶提供及時和資訊性的答案，包括但不限於上市公司背景及數據、海量金融知識及投資者教育内容、第三方市場及股票觀點等，以對話形式在數秒內為用戶深入淺出地解答投資疑惑，省卻進行市場研究的時間，讓投資前的準備功夫變得輕鬆便捷。
老虎國際創始人及行政總裁巫天華表示，他們希望用戶不再被堆積如山的零碎數據和資訊。老虎國際的研發團隊亦正在TigerGPT現有繁體中文、簡體中文及英文版本的基礎上，稍後亦會支援粵語，並陸續增加其他支援的語言，與公司擴大國際拓展的步伐一致。
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