moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

老虎國際推AI投資助手TigerGPT聊天機器人 冀減省市場研究所需時間

老虎國際（美：TIGR）宣布推出行業首個AI投資助手TigerGPT，為其一系列互聯網服務當中，最新開發的文本生成式人工智能（AI）聊天機器人服務。TigerGPT功能目前尚處於用戶測試階段，旨在提供及時的市場和股票相關數據、進行投資者教育，並在數秒内提供多個資訊來源的分析，使用戶能更有效作出明智的投資決定。該項服務內置於旗艦交易平台Tiger Trade。

TigerGPT運用該子公司的龐大資料庫，並結合多個付費平台的内容，為用戶提供及時和資訊性的答案，包括但不限於上市公司背景及數據、海量金融知識及投資者教育内容、第三方市場及股票觀點等，以對話形式在數秒內為用戶深入淺出地解答投資疑惑，省卻進行市場研究的時間，讓投資前的準備功夫變得輕鬆便捷。

老虎國際創始人及行政總裁巫天華表示，他們希望用戶不再被堆積如山的零碎數據和資訊。老虎國際的研發團隊亦正在TigerGPT現有繁體中文、簡體中文及英文版本的基礎上，稍後亦會支援粵語，並陸續增加其他支援的語言，與公司擴大國際拓展的步伐一致。

 

其他報道

新城控股A股：首季合同銷售額跌三成

中國利郎：首季零售額按年錄低雙位數增長

內地3月新增人民幣貸款、社融回升 多過預期

花旗：4月首十日日均賭收只4億較3月尾低 復活長假錄48萬遊客入境

全日沽空金額168億 比率13% 盈富沽空金額最多

恒指收市升154點 50天線得而復失 科指升0.2% 重上10天、50天線

調查：九成亞太區傳訊專業人士視AI為機遇而非風險

大摩：阿里重組可釋放價值 短期復蘇為焦點

調查：九成亞太區傳訊專業人士視AI為機遇而非風險

遭百米飛人蘇炳添起訴侵權 網易有道：已刪除未經授權肖像照片

標普︰內房下半年銷售持續復蘇 料2023年續需進行撥備