恒指今早低開3點或0.02%，報20481點，大市成交金額21億元；國指今早低開4點或0.07%，報6945點。恒生科技指數開市報4240點，跌0.19%。全市上升股份比例為9.73%，下跌為3.3%，無升跌為86.96%。