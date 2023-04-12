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恒指低開3點 科指跌0.19% 翰森製藥跌2.1% 阿里巴巴跌1.6%

恒指今早低開3點或0.02%，報20481點，大市成交金額21億元；國指今早低開4點或0.07%，報6945點。恒生科技指數開市報4240點，跌0.19%。全市上升股份比例為9.73%，下跌為3.3%，無升跌為86.96%。

藍籌43隻升，13隻下跌，20隻無升跌。碧桂園（2007）升1.71%，報2.38元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌2.16%，報14.48元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，11隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報74元，升3.42%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報97.65元，跌1.66%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。

恒指續高於50天線(20445.21點)。科指高於10天線(4233.21點)。

中華燃氣（8246）易主，胡翼時夫婦淡出。無成交，報0.156元。

香港科技探索（1137）：3月份訂單總商品交易額19.8億元，按年跌12.8%。開市報4.63元，升0.22%。

潤地（1109）3月權益合同銷售金額按年增1.49倍。開市報38.3元，升0.92%。

寶寶樹（1761）炒老臣子、CFO兼執董徐翀，復星系高層再入場。無成交，報0.29元。

巴菲特減持比亞迪（1211）至10.9%，套現5億元。開市報229元，升0.53%。

中國利郎（1234）：首季零售額按年錄低雙位數增長。開市報3.94元，升0.77%。

花旗：4月首十日日均賭收只4億較3月尾低，復活長假錄48萬遊客入境。新濠國際發展（0200）開市報9.44元，跌0.21%。美高梅中國（2282）開市報10.42元，升0.58%。澳博（0880）無成交，報4.09元。永利澳門（1128）開市報8.49元，無升跌。銀河娛樂（0027）開市報55.9元，升1.64%。金沙中國（1928）開市報28.9元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見13.89元，開市報13.89元，升3.04%；麗珠醫藥（1513）創52周高，見29.35元，開市報29.35元，升0.51%；城建設計（1599）創52周高，見2.6元，開市報2.6元，升1.17%；中國投資開發（2909）無成交，報0.8元；伯明翰體育（2910）無成交，報1.09元；曠逸國際（2912）無成交，報0.164元；首都金融控股（8569）無成交，報0.54元。

異動股

上升異動股，包括，勵時集團（1327）開市報0.138元，升15%；百心安（2185）開市報4.94元，升14.88%；TEAMWAY INTL GP（1239）開市報0.099元，升13.79%；力圖控股（1008）開市報0.249元，升12.67%；禹洲（1628）開市報0.285元，升11.76%；淮北綠金股份（2450）開市報0.75元，升10.29%；REF HOLDINGS（1631）開市報0.54元，升8%；再鼎醫藥（9688）開市報28.65元，升7.71%。

下跌異動股，包括，國能國際資產（0918）開市報0.2元，跌12.66%；Ｇ﹒Ａ﹒控股（8126）開市報0.15元，跌6.25%；華晨中國（1114）開市報3.25元，跌5.8%；快餐帝國（1843）開市報0.26元，跌5.45%；國農金融投資（8120）開市報0.121元，跌4.72%；源宇宙教育（1082）開市報1.64元，跌3.53%；太古（0019）開市報57.95元，跌3.42%；超媒體控股（0072）開市報0.86元，跌3.37%；中國東方教育（0667）開市報4.2元，跌2.55%。

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