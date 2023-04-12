根據時事通訊社周三報道，日本政府料將批准大阪當局提交的綜合度假村方案，該度假村包括酒店和會議廳，計劃於2029年末開業。報道稱，內閣大臣最早將在周五作出決定。

東京博彩相關類股上漲。歐力士一度上漲2.1%，歐力士一直在與美高梅國際酒店集團就這個大阪計畫展開合作。

報道稱，日本政府最多將批准三地建綜合度假村，大阪競爭對手長崎縣提交的方案仍在評審中。

據大阪的計劃，這個度假村將建在夢洲(Yumeshima)人工島上，初始成本為1.08萬億日圓（81億美元），估計每年吸引2000萬遊客。歐力士和美高梅運營賭場則仍需要另行獲得批准。

美高梅中國（2282）現報10.28元，跌0.77%。

新濠國際發展（0200）現報9.44元，跌0.21%；澳博（0880）現報4.09元，無升跌；永利澳門（1128）現報8.49元，無升跌；銀河娛樂（0027）現報55.9元，升1.64%；金沙中國（1928）現報28.9元，無升跌。

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