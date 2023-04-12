文章日期：2023年4月12日 12:16
推特（Twitter）三名前高層控告推特未能向他們支付個人法律費用，他們指相關費用與在任時被美國司法部調查有關，金額高達100萬美元。
推特前行政總裁Parag Agrawal、財務總監Ned Segal、法律事務政策主管Vijaya Gadde於法庭文件中指，推特拒絕承認其義務，不肯支付相關費用。三人於去年10月馬斯克收購推特時被解僱。
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