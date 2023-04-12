文章日期：2023年4月12日 12:20
英媒報道，匯豐銀行表示，由於親臨分行的客戶減少，6間位於英國的分行將於下周起停業，並預計當地將再有108間分行於今年內關閉。
匯豐表示，英國分行的常客在過去五年減少65%，正致力協助客戶轉用數碼銀行。該行英國分銷董事總經理Jackie Uhi表示，大眾正在改變使用銀行業務的方式，不少分行的客戶流量處於歷史低位，遙距銀行業務正成為絕大多數人的常態。
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