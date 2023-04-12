匯豐表示，英國分行的常客在過去五年減少65%，正致力協助客戶轉用數碼銀行。該行英國分銷董事總經理Jackie Uhi表示，大眾正在改變使用銀行業務的方式，不少分行的客戶流量處於歷史低位，遙距銀行業務正成為絕大多數人的常態。

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