報道指，恒汽生產暫停，加上汽車未如計劃盤大量生產，潛在投資者將目光轉移至其核心資產，即其電動車生產牌照。雖然內地限制牌照數量，但憂慮交易或存在監管紅線，加上有指任何投資者的首要任務是恢復天津廠房80%的產能，即相當於年產4萬部車，亦使部分有心的投資者望而卻步。

另一使投資者卻步的因素是，恒汽據報希望至少有一些參與汽車生產的管理團隊繼續留任，但幾位潛在投資者不滿，後者更願意從頭開始，而不是繼承員工，特別是如果他們有志於成為自己的電動汽車製造商。

恒汽未有回應查詢。

根據3月發布的重組提案，讓恒汽保持正常運轉對恒大集團（3333）的債權人也至關重要，這些債權人可以將部分不良債務轉換為與恒汽相關的權益工具。這些權益工具包括強制性可轉換債券，該債券將在重組生效日期兩年後以3.84元的轉換為恒汽，較其停牌前的3.20元高出20%，意味著其未來前景也將對債權人的追債前景產生至關重要的影響。

知情人士說，由於恒汽總額約為75億元人民幣，新投資者也在權衡最終是否會給他們帶來任何財務收益。

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