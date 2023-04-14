平台目前運營時間暫為工作日上午9時至下午5時，隨後全天候24小時營運。該平台最初將提供BTC、ETH和USDC等虛擬資產。

HashKey PRO營運虛擬資產交易平台，將客戶資產存放在獨立帳戶中，與平台營運區隔，保證客戶資金不被用於其他目的，可以隨時提取。此外，客戶資金已全面投保，包括錢包系統（冷錢包和熱錢包）。目前，HashKey PRO已獲得證監會批准持有第1類（證券交易）和第7類（提供自動化交易服務）牌照，ISO 27001（資訊安全）和ISO 27701（資料隱私）管理體系認證。

該平台將提供法幣出入金支援，允許用戶通過SWIFT將美元直接轉帳至HashKey PRO法幣錢包。目前已支援全球16個國家地區的銀行轉帳，並將持續接入更多地區。HashKey PRO已與ZA Bank和交通銀行（香港）建立夥伴關係，作為結算銀行，提供法幣存款和提款服務。

HashKey集團同時亦宣布全面升級其虛擬資產場外交易業務，並將推出新財富管理品牌 HashKey Wealth，計劃將傳統的私人銀行服務與人工智慧的數位服務能力互相結合。

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