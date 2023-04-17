恒指今早低開64點，低位跌139點，午後升幅擴大，高位升425點，高低波幅566點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。全市上升股份比例為29.33%，下跌為28.09%，無升跌為42.57%。

恒指收市升343點或1.68%，報20782點，大市成交金額1365億元，較上日增加26.04%，是3月31日1405.73億元成交後最多；國指升141點或2.05%，報7056點。恒生科技指數收報4254點，升2.16%。

藍籌股成交金額524.09億元，佔大市成交38.39%；科指成份股成交金額116.81億元，佔大市成交8.55%；國指成份股成交金額194.75億元，佔大市成交14.26%。

窩輪及牛熊證成交金額減少4.97%，至90.7億元，佔大市成交14.96%。牛熊證成交金額45.49億元，減少6.89%；窩輪成交金額45.21億元，減少2.95%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。安踏（2020）、藥明生物（2269）、新地（0016）拖累大市。

藍籌58隻升，17隻下跌，1隻無升跌。聯想（0992）升5.77%，收報8.8元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌3.8%，收報108.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，9隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報44元，升12.53%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.83元，跌3.41%。

恒指10天線(20408.51點)升穿50天線(20353.41點)。科指升穿10天線(4234.04點)、20天線(4144.83點)、50天線(4178.23點)、100天線(4177.74點)，50天線跌穿100天線。

北水南下合計淨流入74.27億元，較上日增加121.3%，淨流入金額是2023年3月8日75.54億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入118.98億元。南水北上合計淨流入19.18億元人民幣，較上日減少70.14%，連續第2日流入，累計流入83.42億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.08%，是3月29日後最大升幅，當日升幅為3.3%。今曾高見20864.74點，是3月7日21005.66點後最高。今日收市報20782.45點，是2月20日後收市新高，當日報20886.96點。連升3日，累計升472.59點，對上一次連升3日是3月30日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月23日。

科指曾升最多2.83%，是3月29日後最大升幅，當日升幅為4.75%。今曾高見4281.95點，是4月11日4309.98點後最高。收市報4254.01點，是4月3日後收市新高，當日報4302.52點。連升2日，累計升94.16點，對上一次連升2日是4月11日。

國指曾升最多2.57%，是3月29日後最大升幅，當日升幅為3.66%。今曾高見7092.24點，是3月7日7100.95點後最高。今日收市報7056.16點，是2月20日後收市新高，當日報7063.94點。連升3日，累計升189.66點，對上一次連升3日是3月30日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月23日。

午後消息股表現

大摩看好中資電訊股受惠數字經濟。中移動（0941）創52周高，見68.45元，收報68元，升1.57%。中電信（0728）收報4.45元，升2.06%。聯通（0762）收報6.3元，升0.64%。

友和（2347）：消費券派發首日交易額增2.7倍。收報0.74元，升1.37%。

Ｈ＆Ｈ國際控股（1112）首季收入升17%。收報13.48元，跌0.15%。

今早及隔晚消息股表現

361度（1361）首季主品牌零售額，約低雙位數正增長。收報4.17元，跌1.18%。

中信建投（6066）非執董周成躍，涉嚴重違紀違法遭中紀委調查。收報8.38元，升3.84%。

百度（9888）Apollo搶先發布升級駕艙圖產品矩陣。收報131元，升0.77%。

信義能源（3868）建議10供1籌逾16億元，供股價折讓10%。收報2.27元，跌6.58%。

鞍鋼股份（0347）料首季轉盈為蝕1.5億元人民幣。收報2.61元，升0.38%。

匯控（0005）出售法國零售業務有變，與買家修訂交易條款。收報56.9元，升2.34%。

北森（9669）掛牌翌日，被國際資源沽0.3%股份，作價半億。創上市新低，見16元，收報16.14元，跌7.45%。

建材股發盈警，中國建材（3323）料首季盈轉虧近6億人幣。收報6.04元，跌7.79%。

David Webb，減持愛高（0328）至5%以下。收報0.035元，跌2.78%。

軟銀減持5000萬股商湯（0020），持股跌穿14%。收報2.83元，跌3.41%。

周大福（1929）第四季度零售值按年增14.2%。收報16.36元，升3.68%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見18.56元，收報17.52元，升28.07%；中國石墨（2237）創上市新高，見1.84元，收報1.77元，升6.63%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8345.65元，收報8345.65元，升0.01%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1061.35元，收報1061.35元，升0.05%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1025.7元，收報1025.7元，升0.01%；ＰＰ美國庫（3077）創上市新高，見3990.6元，收報3990.6元，升0.02%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見832.1元，收報832.1元，升0.04%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見11.39元，收報11.36元，升2.34%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1063.1元，收報1063.1元，升0.01%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見508.35元，收報508.35元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見523.25元，收報523.25元，升0.02%；洲際船務（2409）創上市新高，見3.44元，收報3.14元，無升跌；陸控（6623）創上市新高，見38元，創上市新低，見32.8元，收報38元，升9.35%；保利置業（0119）創52周高，見2.2元，收報2.17元，升0.93%；越秀地產（0123）創52周高，見13.3元，收報13.14元，跌1.05%；IGG（0799）創52周高，見5.75元，收報5.66元，升20.43%；普拉達（1913）創52周高，見60.5元，收報60.5元，升3.42%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.56元，收報4.56元，升2.93%；北京控股（0392）創52周高，見30.15元，收報30.15元，升2.03%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見15.02元，收報14.56元，跌1.89%；麗珠醫藥（1513）創52周高，見30.15元，收報29.65元，跌1%；亞信科技（1675）創52周高，見15.58元，收報15.38元，跌0.65%；檳傑科達（1665）創52周高，見1.16元，收報1.15元，升12.75%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見25元，收報24.6元，升2.93%；華虹半導體（1347）創52周高，見38.8元，收報37.95元，無升跌；中信（0267）創52周高，見9.72元，收報9.68元，升2.33%；中石化（0386）創52周高，見5.15元，收報5.12元，升3.02%；中行（3988）創52周高，見3.17元，收報3.15元，升1.29%；中石油（0857）創52周高，見5.34元，收報5.33元，升4.92%；中海油（0883）創52周高，見13.06元，收報12.96元，升2.69%；中移動（0941）創52周高，見69.65元，收報69元，升3.06%；中移動（0941）創52周高，見68.45元，收報68元，升1.57%；農業銀行（1288）創52周高，見3.05元，收報3.03元，無升跌。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.162元，收報0.17元，跌0.58%；康達環保（6136）低見0.455元，收報0.47元，跌2.08%；國美金融科技（0628）低見0.155元，收報0.155元，跌4.32%；建德國際控股（0865）低見0.038元，收報0.04元，跌2.44%；華夏文化科技（1566）低見0.045元，收報0.051元，升4.08%；景瑞控股（1862）低見0.162元，收報0.17元，跌0.58%；燁星集團（1941）低見0.174元，收報0.184元，無升跌；德利機械（2102）低見0.149元，收報0.152元，跌1.3%；金泰能源控股（2728）低見0.022元，收報0.028元，跌44%；精技集團（3302）低見0.295元，收報0.31元，升1.64%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，原生態牧業（1431）低見0.152元，收報0.162元，跌2.41%；山水水泥（0691）低見1.23元，收報1.23元，跌3.91%；港通控股（0032）低見9.94元，收報10.2元，跌2.49%；安全貨倉（0237）低見1.92元，收報1.92元，跌4.95%；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.51元，跌1.92%；中天順聯（0994）低見0.66元，收報0.66元，跌7.04%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.82元，收報0.82元，跌1.2%；華科資本（1140）低見0.255元，收報0.265元，跌3.64%；超智能控股（1402）低見0.295元，收報0.305元，升1.67%；偉業控股（1570）低見3.9元，收報3.9元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中盈盛達融資擔保（1543）收報0.72元，升97.26%；奧栢中國（8148）收報0.072元，升46.94%；百心安（2185）收報8.68元，升40.45%；龍資源（1712）創52周高，見1.7元，收報1.34元，升39.58%；中鋁國際（2068）創52周高，見2.59元，收報2.57元，升31.12%；國科控股（8275）收報0.26元，升28.59%；海信家電（0921）創上市新高，見18.56元，收報17.52元，升28.07%；永豐集團控股（1549）收報0.18元，升24.14%；IGG（0799）創52周高，見5.75元，收報5.66元，升20.43%；世紀建業（0079）收報0.095元，升20.25%。

下跌異動股，包括，金泰能源控股（2728）創上市新低，見0.022元，收報0.028元，跌44%；民商創科（1632）收報0.35元，跌27.08%；中國華君（0377）收報1.06元，跌24.29%；中國國家文化產業（0745）收報0.058元，跌20.55%；盛洋投資（0174）收報0.4元，跌20%；駿傑集團控股（8188）收報0.093元，跌18.42%；基地錦標集團（8460）創上市新低，見0.143元，收報0.147元，跌18.33%；昇柏控股（2340）收報0.29元，跌17.14%；海峽石油化工（0852）收報0.162元，跌16.92%；倢冠控股（8606）收報0.15元，跌16.67%。

其他報道

渣打大灣區營商景氣指數升破50 為7個季度以來首錄升幅

大摩看好中資電訊股受惠數字經濟

滬深三大指數全日高收 滬指升1.42% 成交破萬億人幣

萬達據報稱地產信託目前沒有違約

友和：消費券派發首日 交易額增2.7倍

半日沽空金額94億 比率15% 盈富沽空金額最多

Ｈ＆Ｈ國際控股 首季收入升17%

恒指半日升110點 科指升0.5% 北水第3日流入 多隻指數股見52周高

滬深三大指數半日個別發展 滬指升0.98%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR由跌轉升 港美息差轉擴闊 港元逼近7.85