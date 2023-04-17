moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市升343點 創1個月收市新高 北水流入增1.2倍 1個月最多

人行今早MLF淨投放量創5個月最低，顯示央行寬信用支持力度適度回調，市場對明日公布的內地首季GDP抱樂觀情緒，推動A股、港股午後擴大升幅，三大指數見3月底後最大升幅，恒指見逾1個月高，3日累升472點，滬深300指數收創3月初以來最大漲幅。另外一面，美國通脹預期雖然意外飈升、聯儲局官員呼籲繼續加息，科率期貨顯示5月加息機會83.6%，推動美債息向上，2年債息升穿4.1%，但並未影響股市，美期、歐股亞股普遍上升。

恒指今早低開64點，低位跌139點，午後升幅擴大，高位升425點，高低波幅566點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。全市上升股份比例為29.33%，下跌為28.09%，無升跌為42.57%。

恒指收市升343點或1.68%，報20782點，大市成交金額1365億元，較上日增加26.04%，是3月31日1405.73億元成交後最多；國指升141點或2.05%，報7056點。恒生科技指數收報4254點，升2.16%。

藍籌股成交金額524.09億元，佔大市成交38.39%；科指成份股成交金額116.81億元，佔大市成交8.55%；國指成份股成交金額194.75億元，佔大市成交14.26%。

窩輪及牛熊證成交金額減少4.97%，至90.7億元，佔大市成交14.96%。牛熊證成交金額45.49億元，減少6.89%；窩輪成交金額45.21億元，減少2.95%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。安踏（2020）、藥明生物（2269）、新地（0016）拖累大市。

藍籌58隻升，17隻下跌，1隻無升跌。聯想（0992）升5.77%，收報8.8元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌3.8%，收報108.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，9隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報44元，升12.53%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.83元，跌3.41%。

恒指10天線(20408.51點)升穿50天線(20353.41點)。科指升穿10天線(4234.04點)、20天線(4144.83點)、50天線(4178.23點)、100天線(4177.74點)，50天線跌穿100天線。

北水南下合計淨流入74.27億元，較上日增加121.3%，淨流入金額是2023年3月8日75.54億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入118.98億元。南水北上合計淨流入19.18億元人民幣，較上日減少70.14%，連續第2日流入，累計流入83.42億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.08%，是3月29日後最大升幅，當日升幅為3.3%。今曾高見20864.74點，是3月7日21005.66點後最高。今日收市報20782.45點，是2月20日後收市新高，當日報20886.96點。連升3日，累計升472.59點，對上一次連升3日是3月30日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月23日。

科指曾升最多2.83%，是3月29日後最大升幅，當日升幅為4.75%。今曾高見4281.95點，是4月11日4309.98點後最高。收市報4254.01點，是4月3日後收市新高，當日報4302.52點。連升2日，累計升94.16點，對上一次連升2日是4月11日。

國指曾升最多2.57%，是3月29日後最大升幅，當日升幅為3.66%。今曾高見7092.24點，是3月7日7100.95點後最高。今日收市報7056.16點，是2月20日後收市新高，當日報7063.94點。連升3日，累計升189.66點，對上一次連升3日是3月30日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月23日。

午後消息股表現

大摩看好中資電訊股受惠數字經濟。中移動（0941）創52周高，見68.45元，收報68元，升1.57%。中電信（0728）收報4.45元，升2.06%。聯通（0762）收報6.3元，升0.64%。

友和（2347）：消費券派發首日交易額增2.7倍。收報0.74元，升1.37%。

Ｈ＆Ｈ國際控股（1112）首季收入升17%。收報13.48元，跌0.15%。

今早及隔晚消息股表現

361度（1361）首季主品牌零售額，約低雙位數正增長。收報4.17元，跌1.18%。

中信建投（6066）非執董周成躍，涉嚴重違紀違法遭中紀委調查。收報8.38元，升3.84%。

百度（9888）Apollo搶先發布升級駕艙圖產品矩陣。收報131元，升0.77%。

信義能源（3868）建議10供1籌逾16億元，供股價折讓10%。收報2.27元，跌6.58%。

鞍鋼股份（0347）料首季轉盈為蝕1.5億元人民幣。收報2.61元，升0.38%。

匯控（0005）出售法國零售業務有變，與買家修訂交易條款。收報56.9元，升2.34%。

北森（9669）掛牌翌日，被國際資源沽0.3%股份，作價半億。創上市新低，見16元，收報16.14元，跌7.45%。

建材股發盈警，中國建材（3323）料首季盈轉虧近6億人幣。收報6.04元，跌7.79%。

David Webb，減持愛高（0328）至5%以下。收報0.035元，跌2.78%。

軟銀減持5000萬股商湯（0020），持股跌穿14%。收報2.83元，跌3.41%。

周大福（1929）第四季度零售值按年增14.2%。收報16.36元，升3.68%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見18.56元，收報17.52元，升28.07%；中國石墨（2237）創上市新高，見1.84元，收報1.77元，升6.63%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8345.65元，收報8345.65元，升0.01%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1061.35元，收報1061.35元，升0.05%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1025.7元，收報1025.7元，升0.01%；ＰＰ美國庫（3077）創上市新高，見3990.6元，收報3990.6元，升0.02%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見832.1元，收報832.1元，升0.04%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見11.39元，收報11.36元，升2.34%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1063.1元，收報1063.1元，升0.01%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見508.35元，收報508.35元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見523.25元，收報523.25元，升0.02%；洲際船務（2409）創上市新高，見3.44元，收報3.14元，無升跌；陸控（6623）創上市新高，見38元，創上市新低，見32.8元，收報38元，升9.35%；保利置業（0119）創52周高，見2.2元，收報2.17元，升0.93%；越秀地產（0123）創52周高，見13.3元，收報13.14元，跌1.05%；IGG（0799）創52周高，見5.75元，收報5.66元，升20.43%；普拉達（1913）創52周高，見60.5元，收報60.5元，升3.42%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.56元，收報4.56元，升2.93%；北京控股（0392）創52周高，見30.15元，收報30.15元，升2.03%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見15.02元，收報14.56元，跌1.89%；麗珠醫藥（1513）創52周高，見30.15元，收報29.65元，跌1%；亞信科技（1675）創52周高，見15.58元，收報15.38元，跌0.65%；檳傑科達（1665）創52周高，見1.16元，收報1.15元，升12.75%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見25元，收報24.6元，升2.93%；華虹半導體（1347）創52周高，見38.8元，收報37.95元，無升跌；中信（0267）創52周高，見9.72元，收報9.68元，升2.33%；中石化（0386）創52周高，見5.15元，收報5.12元，升3.02%；中行（3988）創52周高，見3.17元，收報3.15元，升1.29%；中石油（0857）創52周高，見5.34元，收報5.33元，升4.92%；中海油（0883）創52周高，見13.06元，收報12.96元，升2.69%；中移動（0941）創52周高，見69.65元，收報69元，升3.06%；中移動（0941）創52周高，見68.45元，收報68元，升1.57%；農業銀行（1288）創52周高，見3.05元，收報3.03元，無升跌。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.162元，收報0.17元，跌0.58%；康達環保（6136）低見0.455元，收報0.47元，跌2.08%；國美金融科技（0628）低見0.155元，收報0.155元，跌4.32%；建德國際控股（0865）低見0.038元，收報0.04元，跌2.44%；華夏文化科技（1566）低見0.045元，收報0.051元，升4.08%；景瑞控股（1862）低見0.162元，收報0.17元，跌0.58%；燁星集團（1941）低見0.174元，收報0.184元，無升跌；德利機械（2102）低見0.149元，收報0.152元，跌1.3%；金泰能源控股（2728）低見0.022元，收報0.028元，跌44%；精技集團（3302）低見0.295元，收報0.31元，升1.64%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，原生態牧業（1431）低見0.152元，收報0.162元，跌2.41%；山水水泥（0691）低見1.23元，收報1.23元，跌3.91%；港通控股（0032）低見9.94元，收報10.2元，跌2.49%；安全貨倉（0237）低見1.92元，收報1.92元，跌4.95%；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.51元，跌1.92%；中天順聯（0994）低見0.66元，收報0.66元，跌7.04%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.82元，收報0.82元，跌1.2%；華科資本（1140）低見0.255元，收報0.265元，跌3.64%；超智能控股（1402）低見0.295元，收報0.305元，升1.67%；偉業控股（1570）低見3.9元，收報3.9元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中盈盛達融資擔保（1543）收報0.72元，升97.26%；奧栢中國（8148）收報0.072元，升46.94%；百心安（2185）收報8.68元，升40.45%；龍資源（1712）創52周高，見1.7元，收報1.34元，升39.58%；中鋁國際（2068）創52周高，見2.59元，收報2.57元，升31.12%；國科控股（8275）收報0.26元，升28.59%；海信家電（0921）創上市新高，見18.56元，收報17.52元，升28.07%；永豐集團控股（1549）收報0.18元，升24.14%；IGG（0799）創52周高，見5.75元，收報5.66元，升20.43%；世紀建業（0079）收報0.095元，升20.25%。

下跌異動股，包括，金泰能源控股（2728）創上市新低，見0.022元，收報0.028元，跌44%；民商創科（1632）收報0.35元，跌27.08%；中國華君（0377）收報1.06元，跌24.29%；中國國家文化產業（0745）收報0.058元，跌20.55%；盛洋投資（0174）收報0.4元，跌20%；駿傑集團控股（8188）收報0.093元，跌18.42%；基地錦標集團（8460）創上市新低，見0.143元，收報0.147元，跌18.33%；昇柏控股（2340）收報0.29元，跌17.14%；海峽石油化工（0852）收報0.162元，跌16.92%；倢冠控股（8606）收報0.15元，跌16.67%。

其他報道

渣打大灣區營商景氣指數升破50 為7個季度以來首錄升幅

大摩看好中資電訊股受惠數字經濟

滬深三大指數全日高收 滬指升1.42% 成交破萬億人幣

萬達據報稱地產信託目前沒有違約

友和：消費券派發首日 交易額增2.7倍

半日沽空金額94億 比率15% 盈富沽空金額最多

Ｈ＆Ｈ國際控股 首季收入升17%

恒指半日升110點 科指升0.5% 北水第3日流入 多隻指數股見52周高

滬深三大指數半日個別發展 滬指升0.98%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR由跌轉升 港美息差轉擴闊 港元逼近7.85