同時，主要網約車和道路貨運新業態平台公司加強與從業人員代表、行業協會等溝通協商，保障從業人員合理勞動報酬水平。2023年4月底前，各城市交通運輸主管部門組織在本地運營服務的網約車平台公司部署推進落實工作。交通運輸部指導各省、城市交通運輸主管部門督促主要網約車平台公司明確工作安排、時間節點及責任人。

據方案，在2023年4月底前，交通運輸部指導相關地方交通運輸主管部門督促主要道路貨運新業態平台公司（下稱貨運平台公司）制定實施方案，明確工作安排、時間節點及責任人。在2023年5月底前，貨運平台法人公司與貨車司機、行業協會等溝通協商，降低過高的抽成比例或會員費上限，保障貨車司機合理收入；主動向社會公告本企業降低過高抽成比例或會員費上限的承諾。

在7月底前，各省級交通運輸主管部門對在本省份運營服務的貨運平台公司落實工作情況進行調研督導。10月底前，各貨運平台公司總結保障貨車司機權益的工作經驗和成效。交通運輸部組織對落實工作情況進行評估和總結，宣傳推廣各地及企業推進降低過高抽成、保障貨車司機權益的典型經驗做法。

同時，在5月底前，各城市交通運輸主管部門督促在本地運營服務的各網約車平台公司與從業人員代表、行業協會等溝通協商，保障從業人員合理勞動報酬水平；主動向社會公告降低本企業過高抽成比例上限的工作安排。各主要網約車平台公司基本完成降低過高抽成比例上限有關工作。7月底前對在本省運營服務的網約車平台公司落實工作情況進行調研督導。

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