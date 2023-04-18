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首季GDP增4.5%、3月零售均好過預期 工業增加值、固投遜預期 住宅銷售額連升兩月 失業率降

國統計公布，首季GDP按年增4.5%，好過預期的升4%，為去年首季後最高，當時升4.8%；3月末調查失業率為5.3%，低過2月的5.6%。

3月份工業增加值按年增長3.9%，低過預期的增長4.4%。社會消費品零售總額按年增長10.6%，多過預期的增長7.5%。

1-3月不含農戶固定資產投資按年增長5.1%，少過預期的長5.7%。首兩月累增5.5%。

1-3月房地產投資按年下降5.8%，首兩月累降5.7%。1-3月住宅銷售額按年上漲7.1%，首兩用累漲3.5%，為連續兩個月累計上升，升幅更是2021年11月後新高，當時報9.3%。

國統局表示，一季度，國際環境面對嚴峻複雜，國內改革發展穩定任務艱鉅繁重，疫情防控較快平穩轉段，生產需求企穩回升，就業物價總體平穩，居民收入持續增加，市場預期明顯改善，經濟運行開局良好。

國統局表示，國內需求不足制約明顯，經濟回升基礎尚不牢固。下階段，堅持穩字當頭、穩中求進，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，科學精準實施宏觀政策，綜合施策釋放內需潛力，大力深化改革，擴大高水平對外開放，推動經濟運行持續整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。

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