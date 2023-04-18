國統局亦公布詳細數據，第一季國內生產總值284997億元，按不變價格計算，按年增長4.5%，比上年四季度按季增長2.2%。分產業看，第一產業增加值11575億元，按年增長3.7%；第二產業增加值107947億元，增長3.3%；第三產業增加值165475億元，增長5.4%。

工業生產逐步恢復，企業預期總體改善。第一季，全國規模以上工業增加值按年增長3.0%，比上年四季度加快0.3個百分點。分三大門類看，採礦業增加值增長3.2%，製造業增長2.9%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長3.3%。裝備製造業增加值增長4.3%，比1-2月份加快2.5個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值增長3.3%；股份制企業增長4.3%，外商及港澳台商投資企業下降2.7%；私營企業增長2.0%。分產品看，太陽能電池、新能源汽車產量分別增長53.2%、22.5%。 3月份，規模以上工業增加值按年增長3.9%，比1-2月份加快1.5個百分點；按季增長0.12%。 3月份，製造業採購經理指數為51.9%，企業生產經營活動預期指數為55.5%。 1-2月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額8872億元，按年下降22.9%。

服務業明顯回升，接觸型服務業增長較快。第一季，服務業增加值按年增長5.4%，比上年四季度加快3.1個百分點。其中，住宿和餐飲業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，金融業，租賃和商務服務業，批發和零售業增加值分別增長13.6%、11.2%、6.9%、6.0%、5.5%。 3月份，全國服務業生產指數按年增長9.2%，比1-2月份加快3.7個百分點。其中，住宿和餐飲業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，交通運輸、倉儲和郵政業生產指數分別增長29.9%、12.0%、11.9%，比1-2月份分別加快18.3、2.7、7.7個百分點。 1-2月份，規模以上服務業企業營業收入按年增長3.4%。 3月份，服務業商務活動指數為56.9%，業務活動預期指數為63.2%。其中，零售、鐵路運輸、道路運輸、航空運輸、租賃及商務服務等行業商務活動指數高於60.0%。

市場銷售較快恢復，升級類商品大幅增長。第一季，社會消費品零售總額114922億元，按年增長5.8%，上年四季度為下降2.7%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額99664億元，增長5.7%；鄉村消費品零售額15258億元，增長6.2%。按消費類型分，商品零售102786億元，增長4.9%；餐飲收入12136億元，增長13.9%。基本生活類商品銷售良好，限額以上單位服裝鞋帽針紡織品類、糧油食品類商品零售額分別增長9.0%、7.5%。升級類商品銷售大幅增長，限額以上單位金銀珠寶類、書報雜誌類商品零售額分別增長13.6%、13.4%。全國網上零售額32863億元，增長8.6%。其中，實物商品網上零售額27835億元，增長7.3%，佔社會消費品零售總額的比重為24.2%。 3月份，社會消費品零售總額按年增長10.6%，比1-2月份加快7.1個百分點；按季增長0.15%。

固定資產投資平穩增長，高技術產業投資增長較快。第一季，全國固定資產投資（不含農戶）107282億元，按年增長5.1%，與上年全年持平。分領域看，基礎設施投資增長8.8%，製造業投資增長7.0%，房地產開發投資下降5.8%。全國商品房銷售面積29946萬平方米，下降1.8%；商品房銷售額30545億元，增長4.1%。分產業看，第一產業投資增長0.5%，第二產業投資增長8.7%，第三產業投資增長3.6%。民間投資增長0.6%。高技術產業投資增長16.0%，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長15.2%、17.8%。高技術製造業中，電子及通信設備製造業、醫療儀器設備及儀器儀表製造業投資分別增長20.7%、19.9%；高技術服務業中，電子商務服務業、科技成果轉化服務業投資分別增長51.5%、51.3%。社會領域投資增長8.3%，其中衛生、教育投資分別增長21.6%、6.2%。 3月份，固定資產投資（不含農戶）按季下降0.25%。

貨物進出口保持增長，貿易結構繼續優化。第一季，貨物進出口總額98877億元，按年增長4.8%。其中，出口56484億元，增長8.4%；進口42393億元，增長0.2%。進出口相抵，貿易順差14090億元。一般貿易進出口增長7.9%，佔進出口總額的比重為65.3%，比上年同期提高1.9個百分點。民營企業進出口增長14.4%，佔進出口總額的比重為52.4%。 3月份，進出口總額37094億元，按年增長15.5%。其中，出口21552億元，增長23.4%；進口15542億元，增長6.1%。

居民消費價格溫和上漲，工業生產者價格按年下降。第一季，全國居民消費價格（CPI）按年上漲1.3%。分類別看，食品菸酒價格上漲2.9%，衣著價格上漲0.7%，居住價格下降0.2%，生活用品及服務價格上漲1.2%，交通通信價格上漲0.1%，教育文化娛樂價格上漲1.7%，醫療保健價格上漲0.9%，其他用品及服務價格上漲2.7%。在食品菸酒價格中，鮮果價格上漲11.0%，豬肉價格上漲8.5%，糧食價格上漲2.5%，鮮菜價格下降2.9%。扣除食品和能源價格後的核心CPI按年上漲0.8%。 3月份，全國居民消費價格按年上漲0.7%，按季下降0.3%。第一季，全國工業生產者出廠價格按年下降1.6%。其中，3月份按年下降2.5%，按季持平。第一季，工業生產者購進價格按年下降0.8%。其中，3月份按年下降1.8%，按季持平。

就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率下降。第一季，全國城鎮調查失業率平均值為5.5%，比上年四季度下降0.1個百分點。 3月份，全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月下降0.3個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率為5.1%；外來戶籍勞動力調查失業率為5.6%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為5.3%。 16-24歲、25-59歲勞動力調查失業率分別為19.6%、4.3%。 25-59歲勞動力中，初中及以下學歷、高中學歷、大專學歷、本科及以上學歷勞動力調查失業率分別為4.8%、4.8%、4.0%、3.1%。 31個大城市城鎮調查失業率為5.5%，比上月下降0.2個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為48.7小時。第一季末，外出務工農村勞動力總量18195萬人。

居民收入平穩增長，農村居民收入增長快於城鎮居民。第一季，全國居民人均可支配收入10870元，按年名義增長5.1%，比上年全年加快0.1個百分點；扣除價格因素實際增長3.8%。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入14388元，按年名義增長4.0%，實際增長2.7%；農村居民人均可支配收入6131元，按年名義增長6.1%，實際增長4.8%。從收入來源看，全國居民人均工資性收入、經營淨收入、財產淨收入、轉移淨收入分別名義增長5.0%、5.8%、4.1%、5.1%。全國居民人均可支配收入中位數8895元，按年名義增長4.6%。

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