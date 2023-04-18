新冠疫情三年來也加速中小企數碼化，調查顯示62%的受訪中小企表示，他們的業務於過去12個月變得更數碼化，較 2021 年的 57%有所上升。不過，調查同時發現每十間中小企當中，仍有一間未有任何應對網絡風險的保安流程或措施，並只有 29%中小企透過購買相關保險以管理網絡安全風險。

昆士蘭保險北亞地區行政總裁及亞洲區區域分銷主管于蕾指，香港中小企已逐步數碼化，但同時看到網絡攻擊日益增多，而且數據泄露的威脅不斷演變，企業必需充份裝備及提升應對策略，以保護業務系統及數據安全。除了透過軟件解決方案及增加僱員培訓之外，中小企亦不應忽視網絡保險在風險管理策略上的重要性。

另外，調查亦發現，中小企在網上購買保險的傾向逐年增加，由 2020年的32%及2021年的37%，升至2022年的43%，主要因為網上投保操作更簡單容易、反應更快捷，及節省時間。

不過于蕾認為，中小企未必對市場上的保險產品有足夠認知，所以未必能選擇合適的產品以應對最新的風險。因此，提升中小企對保險產品的理解，讓他們能選擇最切合其風險要求的保障，並確保線上線下的投保過程暢順，是所有保險公司及經紀需要共同責任。

其他報道

國統局：企業預期改善 市場銷售恢復 升級類商品大幅增長

首季GDP增4.5%、3月零售均好過預期 工業增加值、固投遜預期 失業率降

馬斯克擬推「TruthGPT」稱對人類更安全

蘋果伙高盛推高收益儲蓄賬戶

滬深三大指數低開 人行淨投放330億元

恒指低開139點 科指跌0.6% 跌穿10天線 安踏跌8.8%

港股ADR跌114點 夜期低水107點 美期跌亞股普遍向下 聯通等業績

安踏近下限折讓8.8%配股 籌117億

觀望銀行股業績 美債息續升 道指升100點

北水增持中石化 減持商湯