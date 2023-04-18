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昆士蘭保險調查指去年中小企電商渠道營業額首超傳統渠道

昆士蘭保險去年10月進行年度中小企調查，中小企於電子商務的營業額，在2022年首度超越傳統銷售渠道。受訪中小企指，有51%營業額來自數碼渠道，較2021年的45%提高6個百分點，而來自線下業務佔比則由55%降至49%，中小企並預期，趨勢將於未來12 個月持續。

新冠疫情三年來也加速中小企數碼化，調查顯示62%的受訪中小企表示，他們的業務於過去12個月變得更數碼化，較 2021 年的 57%有所上升。不過，調查同時發現每十間中小企當中，仍有一間未有任何應對網絡風險的保安流程或措施，並只有 29%中小企透過購買相關保險以管理網絡安全風險。

昆士蘭保險北亞地區行政總裁及亞洲區區域分銷主管于蕾指，香港中小企已逐步數碼化，但同時看到網絡攻擊日益增多，而且數據泄露的威脅不斷演變，企業必需充份裝備及提升應對策略，以保護業務系統及數據安全。除了透過軟件解決方案及增加僱員培訓之外，中小企亦不應忽視網絡保險在風險管理策略上的重要性。

另外，調查亦發現，中小企在網上購買保險的傾向逐年增加，由 2020年的32%及2021年的37%，升至2022年的43%，主要因為網上投保操作更簡單容易、反應更快捷，及節省時間。

不過于蕾認為，中小企未必對市場上的保險產品有足夠認知，所以未必能選擇合適的產品以應對最新的風險。因此，提升中小企對保險產品的理解，讓他們能選擇最切合其風險要求的保障，並確保線上線下的投保過程暢順，是所有保險公司及經紀需要共同責任。

 

 

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