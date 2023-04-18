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港元拆息個別發展 1個月HIBOR由升轉跌 港美利差再擴闊

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.32點子至2.81494%。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

港元現報7.8498元貶值4點子，曾貶值最多5點子，報7.8499元，亦曾升值最多5點子，報7.8489元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.14點子至1.68631%；1星期HIBOR跌0.86點子至2.17952%；2星期HIBOR升2.48點子至2.52399%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.25點子至3.51024%；6個月期HIBOR跌0.21點子至4.00881%；12個月期HIBOR升0.22點子至4.28935%。

美元指數現報102.021貶值0.082點或0.08%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.95943%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-2.1465%，終止單日收窄，利差是2023年4月12日後最闊，當日差距為-2.1551%。

 

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