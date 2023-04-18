關於通縮風險的問題，他回答，當前內地沒有出現通縮，下階段也不會出現通縮；短期內PPI價格可能還會處在下降區間。一季度CPI漲幅回落，主要有季節性因素影響等；二季度CPI漲幅可能保持在低位，由於基數原因。

關於消費方面，他表示，一季度消費成長明顯回升，尤其服務型消費改善明顯。下階段消費對經濟增長的貢獻有望繼續保持主導作用。一季度最終消費支出對經濟成長貢獻率達到66.6%，升級類消費成長加快，商品銷售增勢較好，下階段要增加居民收入，增加優質供給。

就業方面，他表示，內地3月16-24歲勞動力調查失業率為19.6%，青年人失業率仍然在走高，就業結構性矛盾比較突出。就業主體人群的失業率明顯下降，就業形勢向好態勢料持續，對青年人失業率問題還要關注。

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