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傳中移動加入爭購香港寬頻 後者曾升17% 創上市後最大升幅

路透社引述消息指，中國移動（0941）正尋求收購香港寬頻（1310），並於近期就收購併私有化香港寬頻向多家銀行發出了徵求建議請求，中移動仍在接收投資銀行的方案，尚未決定是否提出正式收購要約。

中移動和香港寬頻沒有立即回覆路透社查詢。

香港寬頻（1310）曾升最多17.61%，是創上市以來最大升幅。暫高見6.88元，是2022年9月26日6.92元後最高。現報6.56元，升12.14%，暫連升5日，累計升0.84元，對上一次連升5日是2023年1月27日。

上月，香港寬頻確認收到私募基金I Squared擬以環球全域電訊（HGC）名義提出的初步非約束性收購要約，其後又有報道指，私募基金太盟資本（PAG）或加入收購戰，並已向香港寬頻表達有意收購。

 

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