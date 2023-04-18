他又稱，今年將是品牌投入期，將會抓住通關機遇，積極部署大中華地區業務發展，明年再拓展至海外，以限定店形式在巴黎等地發展。他又透露，曾有客人在澳門Artelli單一消費高達幾十萬元，相信門店質量更重要。

他預告，今年第三季將開設另一品牌「Asce」，針對大眾消費，產品定價較低、介乎數百元至十多萬元，選址亦會完全不一樣，相信此品牌可開設更多分店。

他又指，現時消費者的購物習慣已經改變，不是每個品牌均能捕捉通關後的機遇，集團提供內容、個性化及定制化的服務，針對Z世界及Y世代的需要，首3個月業務表現理想，Artelli澳門及香港店亦受惠於復活節長假期，人流明顯增加，有信心疫情難關已經過去，將受惠於復常後消費市道反彈。

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