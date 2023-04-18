moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

尚晉：今年是藝術空間品牌Artelli投入期 明年進軍海外

尚晉國際控股（2528）近年積極提升業務，包括開設多維體驗品牌藝術空間品牌「Artelli」，開創融合時尚、藝術及生活品味的零售新模式，近日在港就與日本玩具製造公司MEDICOM TOY舉辦「BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3」展覽。集團執行董事方日明表示，尚晉早於2019年開始發展IP相關業務，認為行業潛力強勁，加上集團過去經驗之下，去年10月起已分別在澳門、香港、台北開設Artelli，另一新店亦即將於上海張園開幕。

他又稱，今年將是品牌投入期，將會抓住通關機遇，積極部署大中華地區業務發展，明年再拓展至海外，以限定店形式在巴黎等地發展。他又透露，曾有客人在澳門Artelli單一消費高達幾十萬元，相信門店質量更重要。

他預告，今年第三季將開設另一品牌「Asce」，針對大眾消費，產品定價較低、介乎數百元至十多萬元，選址亦會完全不一樣，相信此品牌可開設更多分店。

他又指，現時消費者的購物習慣已經改變，不是每個品牌均能捕捉通關後的機遇，集團提供內容、個性化及定制化的服務，針對Z世界及Y世代的需要，首3個月業務表現理想，Artelli澳門及香港店亦受惠於復活節長假期，人流明顯增加，有信心疫情難關已經過去，將受惠於復常後消費市道反彈。

 

其他報道

金融學院委任馮殷諾為行政總裁

格拉沙家族有信心找到新資金 或終止曼聯賣盤

滬深三大指數全日個別發展 滬指升0.23% 成交破萬億人幣

環聯：香港新獲信貸消費者數量仍未回復至疫情前水平

傳中移動加入爭購香港寬頻 後者曾升17% 創上市後最大升幅

指尖悅動：兩執董劉杰及朱炎彬被凍結證券戶口資產

半日沽空金額73億 盈富沽空金額最多

Dell：憂供應鏈中斷 客戶要求於境外採購零件