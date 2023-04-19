報道稱，內容是根據俄羅斯聯邦數字發展、通信和大眾傳媒部先前一份未報道過的評估報告。

報道引述知曉這份文件的歐洲官員表示，俄羅斯官員的擔心表明，其國產技術不夠先進，入侵烏克蘭後又與其他外國市場隔絕，把自己逼到了牆角。這份起草於2022年夏季的報告強調了晶片、網絡設備和電子產品的風險。歐洲官員表示，俄羅斯最高軍事機構武裝部隊總參謀部的一些人以及安全委員會也知道這份文件。

了解這份文件的一位歐洲外交官表示，目前還沒有跡象表明內地向俄羅斯提供了直接軍事支持，但美國及其盟友有信心檢測到來自內地的任何重要軍事裝備動向。

文件提到了俄羅斯和內地官員之間的多次對話，其中包括四次視頻電話會議，討論了高科技零組件供應、提高俄羅斯國內產能以及內地對俄羅斯工業的潛在投資等。據知情人士透露，參會對象包括俄羅斯聯邦工業和貿易部官員及中方官員，以及俄羅斯和內地公司的代表。

內地外交部表示，無法證實消息的真實性，並稱內地與俄羅斯有著正常的貿易關係。俄羅斯聯邦數字發展、通信和大眾傳媒部暫未回覆尋求評論的請求。

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