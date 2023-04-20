聯儲局褐皮書稱近幾周經濟增長陷入停滯，另一方面，紐約聯儲行長稱通脹放緩趨勢持續，料今年GDP溫和正增長，美債息午後全數向下，同時，美期跌幅亦加大，歐股亞股亦下跌，恒指午後反覆，內地商務部稱，上周在北京與美國商務部官員會面，雙方就中美經貿關係、加強兩國商務部溝通合作交換了意見，恒指尾段止跌回升，於持續交易時段完結時升23點，成交968億元，競價時段完結後收市升29點，成交1015億元。北水終止連續5日流入。