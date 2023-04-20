聯儲局褐皮書稱近幾周經濟增長陷入停滯，另一方面，紐約聯儲行長稱通脹放緩趨勢持續，料今年GDP溫和正增長，美債息午後全數向下，同時，美期跌幅亦加大，歐股亞股亦下跌，恒指午後反覆，內地商務部稱，上周在北京與美國商務部官員會面，雙方就中美經貿關係、加強兩國商務部溝通合作交換了意見，恒指尾段止跌回升，於持續交易時段完結時升23點，成交968億元，競價時段完結後收市升29點，成交1015億元。北水終止連續5日流入。
恒指今早低開12點，高位升104點，低位跌59點，全日高低波幅164點。金融股推動大市。全市上升股份比例為24.74%，下跌為35.45%，無升跌為39.79%。
恒指收市升29點或0.14%，報20396點，大市成交金額1015億元，較上日增加1.66%；國指升6點或0.09%，報6895點。恒生科技指數收報4098點，跌0.09%。
藍籌股成交金額446.33億元，佔大市成交43.97%；科指成份股成交金額259.94億元，佔大市成交25.6%；國指成份股成交金額394.99億元，佔大市成交38.91%。
窩輪及牛熊證成交金額減少10.86%，至92.82億元，佔大市成交9.14%。牛熊證成交金額38.34億元，減少24.66%；窩輪成交金額54.48億元，增加2.31%。
匯控（0005）、美團（3690）、建行（0939）貢獻恒指較多。友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）拖累大市。
藍籌34隻升，39隻下跌，3隻無升跌。中芯（0981）升6.22%，收報25.6元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌3.6%，收報2.14元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，15隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）創52周高，見25.7元，收報25.6元，升6.22%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報37.4元，跌8.78%。
恒指10天線(20438.19點)得而復失。科指10天線(4186.69點)跌穿，250天線(4114.71點)得而復失。
北水南下合計淨流出51.49億元，終止連續5日流入。南水北上合計淨流入46.91億元人民幣，終止連續1日流出。
迅銷（6288）旗下UNIQLO港澳明起推度身服務，料7月全線門店引入自助收銀機。收報19.44元，升3.96%。
小黃鴨德盈（2250）：下月推B.Duck主題小程式遊戲，6月起泰國開限定店。收報1.52元，升1.33%。
中信里昂：內地本土品牌市佔率提升，叫買安踏（2020）李寧（2331）。安踏收報99.75元，升0.3%。李寧（2331）收報57.4元，升0.26%。
越秀（0123）宣布供股，每100股供30股，每股9元較停牌前折讓28%。曾跌最多18.15%，是2001年9月12日後最大跌幅，當日跌幅為22.31%。低見10.28元，是2023年1月4日9.67元後最低。收報11.1元，跌11.62%，是3月15日後收市新低。連跌4日，累計跌2.18元，對上一次連跌4日是3月10日。
傳寶寶樹（1761）前CFO徐翀被免職後拒交接，持長劍硬闖辦公室。收報0.3元，跌7.69%。
中移動否認尋求收購香港寬頻（1310），香港寬頻收報6.22元，跌1.11%。
金沙中國（1928）首季虧損收窄，息稅前則轉賺3.9億。收報29.9元，升4%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國電信（0728）收報4.34元，升1.17%。中國建築興業（0830）創52周高，見2.52元，收報2.5元，升8.7%。麗珠醫藥（1513）收報29.15元，升1.75%。山東新華製藥股份（0719）收報6.35元，跌0.31%。
匯控（0005）回應主要股東平保重組建議，稱雙方和而不同。收報56.35元，升0.9%。
兗礦能源（1171）首季商品煤銷量跌3%。收報26.6元，跌2.39%。
阿里（9988）旗下盒馬鮮生傳擬港IPO，最快明年。收報91.75元，跌0.54%。
創天傳承（8195）︰廉政公署將不採取進一步調查行動。創52周高，見1.55元，收報1.49元，跌3.25%。
騰訊（0700）：五一勞動節假期未成年人最多登錄10小時。收報357元，跌0.06%。
百度（9888）自駕服務平台「蘿卜快跑」首季訂單量約200萬。收報126.2元，跌0.16%。
陽光房地產（0435）：寫字樓季度錄2.1%續租租金增長。收報3.14元，跌0.63%。
賀一誠：六大博企已設12個外國人博彩專區，料今年賭收達1300億澳門元。新濠國際發展（0200）收報9.58元，升0.95%。美高梅中國（2282）收報10.62元，升0.38%。澳博（0880）收報4.12元，跌0.48%。永利澳門（1128）收報8.74元，跌0.34%。銀河娛樂（0027）創52周高，見59.8元，收報58.3元，升0.6%。
騰訊旗下PNI向合伙人實物分派5115萬股快手（1024）B類股。收報49元，跌5.22%。
遠展（0035）：澳洲附屬發行5億澳元RMBS，料兩年內貸款資產逾100億澳元。收報1.99元，無升跌。
中國飛機租賃（1848）：中國商飛客機於印尼投入營運。收報4.97元，跌0.6%。
破頂股包括，京基金融國際（1468）創上市新高，見1.92元，收報1.9元，升1.06%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8351.6元，收報8351.6元，升0.02%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1061.85元，收報1061.85元，升0.03%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1027元，收報1026.05元，升0.01%；ＰＰ美國庫（3077）創上市新高，見3993.2元，收報3993.2元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1063.55元，收報1063.55元，升0.01%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見508.75元，收報508.75元，升0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見523.65元，收報523.65元，升0.03%；中金中國國債－Ｒ（83079）創上市新高，見116.7元，收報116.7元，升0.04%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.63元，收報1.56元，升26.83%；IGG（0799）創52周高，見6.71元，收報6.62元，升9.78%；北京控股（0392）創52周高，見31.5元，收報31.15元，無升跌；國藥控股（1099）創52周高，見27.85元，收報27.4元，升3.79%；石四藥集團（2005）創52周高，見5.58元，收報5.4元，跌1.82%；上海醫藥（2607）創52周高，見15.8元，收報15.52元，跌0.77%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見15.74元，收報15.52元，升2.78%；聯邦制藥（3933）創52周高，見6.34元，收報6.34元，升9.31%；同仁堂科技（1666）創52周高，見7.76元，收報7.7元，升2.12%；中國通號（3969）創52周高，見3.49元，收報3.47元，升7.76%。
破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見25.7元，收報25.6元，升6.22%；銀娛（0027）創52周高，見59.8元，收報58.3元，升0.6%；農業銀行（1288）創52周高，見3.09元，收報3.07元，升0.33%。
28隻股份創上市新低，其中十隻包括，天鴿互動（1980）低見0.445元，收報0.455元，跌2.15%；滇池水務（3768）低見1元，收報1.02元，跌1.92%；創勝集團醫藥（6628）低見5.61元，收報5.63元，升0.3%；新世紀醫療（1518）低見0.415元，收報0.415元，跌2.35%；中國智能健康（0348）低見0.129元，收報0.129元，跌3.01%；世紀陽光（0509）低見0.01元，收報0.011元，跌8.33%；稀鎂科技（0601）低見0.155元，收報0.156元，跌8.77%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.117元，收報0.119元，跌4.8%；建德國際控股（0865）低見0.032元，收報0.033元，跌15.38%；首控集團（1269）低見0.06元，收報0.062元，跌4.62%。
41隻股份創52周低，其中十隻包括，嘉里物流（0636）低見10.78元，收報11.22元，升1.63%；山水水泥（0691）低見1.2元，收報1.2元，跌1.64%；誼礫控股（0076）低見0.246元，收報0.25元，跌16.67%；王氏國際（0099）低見1.7元，收報1.7元，跌5.56%；大同機械（0118）低見0.26元，收報0.26元，跌7.14%；正商實業（0185）低見0.85元，收報0.86元，跌3.37%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.87元，收報0.91元，升2.25%；博富臨置業（0225）低見8.5元，收報8.5元，無升跌；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；芯成科技（0365）低見0.33元，收報0.37元，跌8.64%。
異動股
上升異動股，包括，吉林長龍藥業（8049）創52周高，見1.9元，收報1.73元，升46.61%；途屹控股（1701）收報0.2元，升33.33%；國際娛樂（1009）創52周高，見0.33元，收報0.33元，升32%；環球印館（8448）收報0.034元，升30.77%；歲寶百貨（0312）收報0.105元，升28.05%；亨鑫科技（1085）收報2.9元，升27.75%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.63元，收報1.56元，升26.83%；連成科技集團（8635）創52周高，見0.81元，收報0.79元，升23.44%；龍資源（1712）收報1.61元，升22.9%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.094元，升22.08%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.108元，升20%。
下跌異動股，包括，千盛集團控股（8475）收報0.4元，跌29.82%；久融控股（2358）見52周低0.035元，收報0.037元，跌26%；米技國際控股（1715）收報0.1元，跌21.26%；嘉耀控股（1626）收報3.31元，跌19.66%；威訊控股（1087）收報0.475元，跌19.49%；環球友飲智能（8496）收報0.57元，跌18.57%；領智金融（8163）收報0.138元，跌17.37%；誼礫控股（0076）見52周低0.246元，收報0.25元，跌16.67%；壹照明（8222）收報0.047元，跌16.07%；弘和仁愛醫療（3869）見52周低7.4元，收報7.4元，跌15.91%；建德國際控股（0865）創上市新低，見0.032元，收報0.033元，跌15.38%。
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