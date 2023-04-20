3月收入乘客千米數按年上升4,828%。乘客運載率增加44.8個百分點至90.4%，以可用座位千米數計算的運力按年增加2,384%。首三個月，載客人次較去年同期增加3,907%，運力上升 2,174%，而收入乘客千米數則上升4,432%。

貨連方面，3月份運載12.17萬公噸貨物，按年增加25.3%，因當時受限於嚴格的機組人員檢疫措施，以致貨運運力大幅下降。月內的貨物收入噸千米數按年增加102.5%，運載率下跌14.6個百分點至66.9%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加146.7%，在2023年首三個月，載貨量較去年同期增加35.6%，運力增加178.4%，而貨物收入噸千米數則上升128.1%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，「國泰航空的客運業務在第一季持續改善。3月載客人數繼續錄得按月增長，較2月增加19%，達130萬人次」，「貨運方面，3月的貨運量對比2月錄得17%的雙位數増長，反映農曆年假後貨運需求逐步回復」。

劉凱詩表示，復活節假期的航班需求強勁，反映出行意慾熾熱，4月9日的單日載客量更是自疫情以來首次突破5萬，共接載53,233人次。

劉凱詩表示，由現在至10月底前，會陸續增加往返內地的航班數量至每周約 160 班，覆蓋 15 個城市共 16 個機場，包括營運每天四班往返北京的航班，以及每天六班往返上海浦東機場和每周九班往返上海虹橋機場的航班。

其他報道

中電信首季淨利潤錄79.8億人幣 按年增11%

中移動首季多賺9.5% 勝預期 EBITDA增4.9%符預期

李寧：首季「零售流水」中單位數增長 同店銷售下降

恒生調查指客戶平均持有7個銀行戶口 推「Family+ 戶口」管理資產

證監會：尋求法庭頒令取消中國糖果前董事及前財務總監的資格

全日沽空金額139億 盈富沽空金額最多

日本去年貿易逆差逾21萬億日圓 為有紀錄以來最高

恒指收市升29點 北水終止連續5日流入 恒指10天線、科指250天線得而復失