平台表示，消費者申請信貸產品時，金融信貸機構一般會索取個人信貸報告作參考，即屬「硬性查詢」，查詢記錄會被紀錄在信貸報告長達兩年，頻繁查詢或對個人信貸評分產生負面影響。現時消費者經「MoneyHero應用程式」查閱信貸評分及報告則為「軟性查詢」，對個人信貸評分並沒有影響。MoneyHero期望，透過與環聯合作可讓香港用戶利用全新應用程式，清晰、自主、自信地作出理財決定。

MoneyHero 應用程式將提供全面的信貸狀況分析，幫助用戶精明理財，保持信貸健康，設有影響信貸評分的因素、信用額概覽及信貸提示的三項關鍵功能。

Hyphen Group集團商業主管 Shravan Thakur表示，MoneyHero 致力教育公眾，助他們了解其財務狀況和信貸評分的重要性，未來將為用戶提供更多的理財工具及財務資訊，以幫助他們提高信貸評分。

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