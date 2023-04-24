港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升6.66點子至3.14042%，是3月31日後最高，當日報3.14119%。對上一次連升4日是2023年3月08日，當日拆息報3.2472%。
港元現報7.8479元貶值2點子，曾貶值最多8點子，報7.8485元，亦曾升值最多11點子，報7.8466元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升49.52點子至3.11286%；1星期HIBOR升29.65點子至3.06381%；2星期HIBOR升17.24點子至3.10071%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.62點子至3.62655%；6個月期HIBOR升1.39點子至4.04512%；12個月期HIBOR升1.48點子至4.37804%。
美元指數現報101.81貶值0.012點或0.01%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.02043%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.9466%，連續3日收窄，利差是2023年4月5日後最窄，當日差距為-1.887%。
對上一次連續3日收窄，是2023年3月07日，當日利差報-1.6216%。
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