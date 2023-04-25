文章日期：2023年4月25日 15:15
滬深三大指數全日低收。滬指午後走勢反覆，全日最低見3229點，收報3364點，跌10點或0.32%，成交額4942億元人民幣（下同）。
深證成指午後跌幅收窄，全日最低見11034點，收報11149點，跌168點或1.48%，成交額6397億元，兩市合共成交額11339億元。
創板指收報2259點，跌42點或1.83%。
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