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和記電訊古星輝﹕復活節港人外出漫遊用量和收入已超疫前水平

和記電訊（0215）今日舉辦業務發布會，和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝於會上表示，集團將用戶精密分工，細分化應對不同品牌需求，有5個品牌，如「SoSIM」、「3 5G」、「SUPREME」，「3 Business」 等。古星輝表示，主攻尊尚和高端客戶的SUPREME品牌在第三季將有新店在新界開張。他又透露過去的復活節假期，港人外出漫遊平均用量和收入已超過疫情前水平，但訪港旅客方面仍只有小部分增長，公司將集中觀察「五一」長假期內地旅客訪港表現。

談及覆蓋率方面，技術總裁梁丙曜表示，3香港新增逾千個基站，覆蓋新落成交通基礎設施和公共設施。當中以客戶角度成立的「小蜜蜂」團隊完成測試逾七千多個熱點，如西貢、吉澳等離島郊區。以用戶角度出發，提升其上網體驗，如在多人使用的場景下，用戶下載和觀看影片速度體驗。古星輝表示，「小蜜蜂」業務開始一年多，未來會繼續恆常化去營運，在原有覆蓋基礎上，透過各項微調，進一步提升用戶體驗。

最新業務發展方面，古星輝表示，在「電騙」領域配合政府部門合作，在平衡私隱等方面的情況下，主動以網絡層面分辨號碼，整合黑名單電話組合，防止客戶受到騷擾。他又表示，公司最新發布防電騙程式，客戶可自動加入號碼，進階保護客戶。古星輝又透露，5G家居寬頻最新優惠於5月1日起月費118元起。他又表示，5G家居寬頻市場潛力大，上客量建康增長，將繼續維持免租機優惠，以增強用戶滲透率。

談及企業方案「3 Business」 ，古星輝表示，目前該業務收入按年倍增，但業務收佔仍未達披露水平，團隊人員達幾十人。他表示，業務發展潛力大，市場客戶廣泛，如中小企、教育界和建築安全等。目前業務包括送餐機械人租賃計劃，移動式收款機和自動短訊傳訊等。

 

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