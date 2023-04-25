「20融信01」發行規模達16.5億元人民幣（下同），發行期限為4 年，票面利率5.6厘，由西南證券、華泰聯合證券有限責任公司和國泰君安證券股份有限公司擔任主承銷商，西南證券擔任債券受托管理人。

去年7月，融信已為「20融信01」提請展期支付本息，並獲通過﹔其後公司又在今年3月再為「21融信01」提請延期等。

而早在本月中，外電報導指融信已計劃將主要境內人民幣債券延期，最多延長4年，並以分期方式支付本金及利息，並考慮將之前已延期的債券再延期3年，不過計劃尚未最終敲定細節，包括是否應提供現金首付款，以爭取債券持有人支持。

融信在本月披露，今年三月份的合約銷售額僅得15.37億元，較2022年3月份的53.96億元，按年跌71.5%﹔今年首季合約銷售額亦僅38.65億元，較2022年首季的202.31億元，按年跌80.9%。

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