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本港3月進出口跌幅放緩 雖遜預期 但為近十個月最佳

政府統計處公布，3月本港整體出口和進口貨值，按年分別跌1.5%和0.6%，均差過預期的增長0.1%及增2.5%。出口連跌11個月，進口連跌9個月，不過，以跌幅計，出口是去5月後最低跌幅，而進口跌幅為去年6月後最低。2月份出口跌8.8%，進口跌4.1%。3月份錄得有形貿易逆差406億元。首季度出口跌17.7%，進口跌12.7%，逆差1,116億元。首季與上季比較，出口升0.8%，進口升3.3%。

政府發言人表示，3月輸往內地的出口繼續下跌，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。輸往美國及歐盟的出口回復增長。展望未來，先進經濟體的增長減慢，會繼續令香港的出口表現受壓，但內地經濟復蘇加快，加上香港與內地之間的跨境陸路貨運限制已撤銷，應可緩減部分壓力。政府會密切留意情況。

按國家／地區分析

 

3月份，輸往亞洲的整體出口貨值下跌6.1%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是菲律賓（跌12.7%）、中國內地（內地）（跌9.8%）、新加坡（跌4.3%）和馬來西亞（跌3.3%）。另一方面，輸往泰國（升17.0%）、韓國（升14.8%）和台灣（升6.4%）的整體出口貨值則錄得升幅。

 

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國（升15.0%）和美國（升13.8%）。同時，輸往德國（跌6.7%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

 

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌36.2%）、新加坡（跌25.6%）、馬來西亞（跌18.3%）和台灣（跌17.2%）。同時，來自內地（升16.9%）的進口貨值則錄得升幅。

 

今年第一季與2022年同期比較，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌29.1%）、新加坡（跌25.1%）、內地（跌23.8%）和台灣（跌19.7%）。

 

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌39.9%）、新加坡（跌27.5%）、台灣（跌21.4%）、越南（跌17.3%）、日本（跌16.5%）、馬來西亞（跌13.0%）和內地（跌10.0%）。

 

按主要貨品類別分析

 

3月份與2022年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減175億元，跌8.9%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減40億元，跌10.3%）。另一方面，「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增42億元，升11.8%）和「動力發動機械及設備」（增39億元，升79.8%）的整體出口貨值則錄得升幅。

 

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減197億元，跌9.8%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減49億元，跌14.8%）。同時，「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（增117億元，升55.2%）的進口貨值則錄得升幅。

 

第一季與2022年同期比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減1,173億元，跌20.9%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減415億元，跌31.3%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減157億元，跌12.0%）。

 

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減1,163億元，跌20.6%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減324億元，跌30.4%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減183億元，跌13.5%）。

 

 

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