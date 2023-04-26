六大博企在澳門上載的業績報告顯示，去年共錄虧損398.77億元，威尼斯人佔比達三分一。因應新的賭牌要求，從各大博企上載的資產負債表顯示，已經完成增加資本的舉動，六間公司的股本金，全部均為50億元。

另多間博企董事會出現變化。澳娛綜合的股東大會主席團主席蘇樹輝自3月31日起退任，並由董事岑康權同日接替出任主席，蘇樹輝則繼續出任該公司董事。另威尼斯人的常務董事胡順謙則於去年11月30日退任，並已將所持10%股權轉讓予孫敏其，及完成增持5%股權，孫敏奇則同日接手常務董事職務。金沙中國主席Robert Glen Goldstein則不再擔任威尼斯人董事職務。

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