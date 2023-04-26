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威尼斯人去年錄股本虧絀54.2億   

澳門六大博彩企業旗下持牌的子公司公布去年度全年業績，當中以金沙中國（1928）旗下威尼斯人虧損最多，高達124.96億元（澳門元、下同），其他牌主均蝕100億元以下。威尼斯人更首錄負資產的狀態，應佔股本虧絀54.2億元。其他牌主則處於淨資產正數，但是在疫情期間經過連年虧損並「燒錢」，澳門博彩（0880）旗下澳娛綜合，資產淨值大為縮水，只餘19.08億元而已。

六大博企在澳門上載的業績報告顯示，去年共錄虧損398.77億元，威尼斯人佔比達三分一。因應新的賭牌要求，從各大博企上載的資產負債表顯示，已經完成增加資本的舉動，六間公司的股本金，全部均為50億元。

另多間博企董事會出現變化。澳娛綜合的股東大會主席團主席蘇樹輝自3月31日起退任，並由董事岑康權同日接替出任主席，蘇樹輝則繼續出任該公司董事。另威尼斯人的常務董事胡順謙則於去年11月30日退任，並已將所持10%股權轉讓予孫敏其，及完成增持5%股權，孫敏奇則同日接手常務董事職務。金沙中國主席Robert Glen Goldstein則不再擔任威尼斯人董事職務。

 

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