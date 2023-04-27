報道引述消息指，聯邦存款保險公司(FDIC)已經給該行時間與私人部門達成增強財務實力的交易。但幾周過去，交易仍然無影蹤，因此高級官員們傾向下調對第一信託銀行的評分，包括所謂的駱駝信用評級(CAMEL rating)，這或將限制該行對聯儲會貼現窗口和上月推出的一項緊急貸款工具的使用。

報道引述消息指，FDIC目前尚未做出決定，也沒有官員在等待該行強化資產負債表的時候對其提出上述警告。如果第一信託銀行能夠與新的支持者達成協議以加強財務實力，那麼可能避免評分被下調。

第一信託銀行、FDIC、聯儲會和財政部的發言人不予置評。

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