moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升16點 反覆守住250天線 科指跌0.84% 珍酒李渡跌16% 梅斯健康升0.99%

美股美期向上，內地公布內地首3月全國規模以上工業企業利潤，大市表現反覆，恒指今早低開20點，高位升61點，低位跌94點，高低波幅156點。金融股推動大市。全市上升股份比例為18.94%，下跌為29.53%，無升跌為51.52%。

恒指半日升16點或0.08%，報19773點，大市成交金額482億元；國指跌13點或0.2%，報6641點。恒生科技指數收報3839點，跌0.84%。

藍籌股成交金額212.83億元，佔大市成交44.15%；科指成份股成交金額97.89億元，佔大市成交20.3%；國指成份股成交金額177.53億元，佔大市成交36.83%。

窩輪及牛熊證成交金額減少26.39%，至77.24億元，佔大市成交15.99%。牛熊證成交金額36.12億元，減少22.57%；窩輪成交金額41.11億元，減少29.45%。

匯控（0005）、友邦（1299）、平保（2318）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。

藍籌37隻升，36隻下跌，3隻無升跌。平保（2318）升6.11%，收報54.7元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌6.19%，收報37.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，22隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報22.1元，升2.31%；跌幅最大的是蔚來（9866）創上市新低，見59.55元，收報60.45元，跌5.25%。

恒指反覆守住250天線(19721.93點)。科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入6.1億元，較上日減少59.36%，連續第5日流入，累計流入74.77億元，對上一次連續5日淨流入是4月19日。南水北上合計淨流出29.23億元人民幣，終止單日流入。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）收報234.8元，升0.86%。中國人壽（2628）收報14.32元，升2.29%。中海油（0883）收報12.48元，跌0.16%。海爾智家（6690）收報23.8元，無升跌。郵儲銀行（1658）收報5.02元，跌0.99%。中石化（0386）收報5.12元，跌1.16%。中國中免（1880）收報173.2元，升0.7%。贛鋒鋰業（1772）收報52.7元，升2.73%。

梅斯健康（2415）上市，定價9.1元。收報9.19元，升0.99%。

珍酒李渡（6979）上市，定價10.82元。收報9.01元，跌16.73%。

瑞典母公司擬售維達（3331）控股權，市值達135億。維達首季純利瀉近九成。收報20.3元，跌6.88%。

友邦（1299）首季新業務價值增長28%，至10.5億美元。收報84.8元，升1.13%。

金風科技（2208）首季扣除非經常性損益淨利減少27%。收報6.59元，升1.7%。

中匯集團（0382）中期溢利按年增17.6%至近3億人幣。收報2.75元，升2.61%。

創天傳承（8195）擬8000萬收購「現代持續教育中心」。收報1.45元，跌1.36%。

香港寬頻（1310）楊主光：沒有賣盤計劃，料下半財年住宅和企業寬頻業務向好。香港寬頻中期純利跌92%，息0.2元。收報5.48元，跌8.51%。

Naspers間接持股公司沽78.96萬股騰訊（0700），套現2.66億元。收報342.8元，跌1.55%。

招行（3968）首季賺388億人幣，按年升8%。收報37.1元，跌6.19%。

平保（2318）首季多賺48.9%，新業務價值按年8.8%。收報54.7元，升6.11%。

彩星玩具（0869）委任太子女陳凱倫為執董。收報0.58元，升3.57%。

中海外（0688）經營溢利錄66.4億人幣，撇除額外收益升34.3%。收報19.94元，升1.42%。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見1.77元，收報1.75元，升10.06%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8359.75元，收報8357.5元，升0.01%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1062.7元，收報1062.7元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1065.05元，收報1065.05元，升0.01%；華潤醫藥（3320）創52周高，見7.48元，收報7.44元，升5.98%；國藥控股（1099）創52周高，見28.25元，收報28元，升2%；上海醫藥（2607）創52周高，見16.22元，收報16.08元，升2.29%；白雲山（0874）創52周高，見26.6元，收報26.4元，升2.72%；同仁堂科技（1666）創52周高，見7.89元，收報7.81元，升1.43%；日清食品（1475）創52周高，見7元，收報6.98元，無升跌；中國通信服務（0552）創52周高，見4.22元，收報4.19元，升1.21%；人保集團（1339）創52周高，見2.96元，收報2.94元，升1.73%；秦港股份（3369）創52周高，見1.27元，收報1.27元，升0.79%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌。

破底股方面

23隻股份創上市新低，其中十隻包括，第一服務（2107）低見0.425元，收報0.425元，跌5.56%；佳兆業（1638）低見0.28元，收報0.28元，跌5.08%；景瑞（1862）低見0.11元，收報0.158元，跌6.51%；蔚來（9866）低見59.55元，收報60.45元，跌5.25%；信能低碳（0145）低見0.05元，收報0.053元，跌15.87%；中國高精密（0591）低見0.335元，收報0.385元，升6.94%；雋泰控股（0630）低見0.064元，收報0.064元，跌3.03%；佳兆業集團（1638）低見0.28元，收報0.28元，跌5.08%；慕尚集團控股（1817）低見2.15元，收報2.17元，跌5.65%；景瑞控股（1862）低見0.11元，收報0.158元，跌6.51%。

27隻股份創52周低，其中十隻包括，卓悅控股（0653）低見0.087元，收報0.094元，升2.17%；正商實業（0185）低見0.69元，收報0.72元，跌1.37%；力寶（0226）低見1.93元，收報1.93元，跌2.53%；順誠（0531）低見0.24元，收報0.245元，跌2%；Ａ８新媒體（0800）低見0.202元，收報0.202元，跌5.16%；億和控股（0838）低見0.83元，收報0.84元，升1.2%；永旺（0984）低見0.82元，收報0.83元，跌2.35%；鐵貨（1029）低見0.082元，收報0.094元，升14.63%；澳能建設（1183）低見1.41元，收報1.42元，跌2.07%；正道集團（1188）創52周高，見0.052元，低見0.026元，收報0.027元，跌32.5%。

異動股

上升異動股，包括，瑩嵐集團（1162）收報0.22元，升49.66%；直通電訊（8337）收報0.17元，升49.12%；閩港控股（0181）收報0.148元，升32.14%；上諭集團（1633）收報0.152元，升26.67%；昌利控股（8098）收報0.067元，升24.07%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.65元，升22.64%；中國智慧能源（1004）收報0.035元，升20.69%；亞洲果業（0073）收報0.094元，升18.99%；建中建設（0589）收報0.3元，升17.65%；ATLINKS（8043）收報0.171元，升14.77%。

下跌異動股，包括，正道集團（1188）創52周高，見0.052元，見52周低0.026元，收報0.027元，跌32.5%；新絲路文旅（0472）收報0.133元，跌20.83%；御德國際控股（8048）見52周低0.022元，收報0.022元，跌18.52%；金涌投資（1328）收報0.043元，跌17.31%；珍酒李渡（6979）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，收報9.01元，跌16.73%；迪諾斯環保（1452）收報0.073元，跌16.09%；信能低碳（0145）創上市新低，見0.05元，收報0.053元，跌15.87%；威訊控股（1087）收報0.5元，跌15.25%；源想集團（8401）收報0.228元，跌13.96%；西證國際證券（0812）收報0.031元，跌13.89%；中國環境資源（1130）收報0.038元，跌13.64%。

其他報道

美監管機構擬下調對第一信託銀行信用評分 或導致該行融資受限制

人行上海總部：推動大宗商品及一帶一路地區以人民幣結算

Meta銷售額終止3連跌 首季增286億 高過預期

港元拆息普遍向上 一個月HIBOR連升7日 見逾1個月高 港美息差連續5日收窄

中日簽署備忘錄 保護文化產品版權

厚生勞動省料2056年日本人口跌穿1億

三星首季淨利潤略遜預期 料下半年復蘇

植田和男：安倍經濟學實現某程度經濟增長 

「鱷王」達利歐：中美兩國已處於戰爭邊緣

內地首3月全國規模以上工業企業利潤下降21.4% 連跌8個月

英國監管部門阻微軟收購動視暴雪

滬深三大指數低開 人行淨投放590億人幣

恒指低開20點 科指跌0.5% 珍酒李渡潛水16% 梅斯健康跌2.7%

3月人民幣成內地跨境交易最主要貨幣 首次超越美元

阿根廷擬以人民幣支付中國進口貨 緩解美元流失

港股ADR跌60點 夜期低水23點 比亞迪、中人壽、中海油等業績 珍酒李渡、梅斯上市

共和黨債務上限法案勉強通過 拜登「沒什麼好說」

維達首季純利瀉近九成

友邦首季新業務價值增長28% 至10.5億美元

第一信託銀行再挫30% 道指跌228點 伙標指齊見近1個月低 納指逆升0.4%

北水增持中石油 減持洛鉬