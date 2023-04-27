美股美期向上，內地公布內地首3月全國規模以上工業企業利潤，大市表現反覆，恒指今早低開20點，高位升61點，低位跌94點，高低波幅156點。金融股推動大市。全市上升股份比例為18.94%，下跌為29.53%，無升跌為51.52%。
恒指半日升16點或0.08%，報19773點，大市成交金額482億元；國指跌13點或0.2%，報6641點。恒生科技指數收報3839點，跌0.84%。
藍籌股成交金額212.83億元，佔大市成交44.15%；科指成份股成交金額97.89億元，佔大市成交20.3%；國指成份股成交金額177.53億元，佔大市成交36.83%。
窩輪及牛熊證成交金額減少26.39%，至77.24億元，佔大市成交15.99%。牛熊證成交金額36.12億元，減少22.57%；窩輪成交金額41.11億元，減少29.45%。
匯控（0005）、友邦（1299）、平保（2318）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。
藍籌37隻升，36隻下跌，3隻無升跌。平保（2318）升6.11%，收報54.7元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌6.19%，收報37.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，22隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報22.1元，升2.31%；跌幅最大的是蔚來（9866）創上市新低，見59.55元，收報60.45元，跌5.25%。
恒指反覆守住250天線(19721.93點)。科指續低於主要平均線。
北水南下合計淨流入6.1億元，較上日減少59.36%，連續第5日流入，累計流入74.77億元，對上一次連續5日淨流入是4月19日。南水北上合計淨流出29.23億元人民幣，終止單日流入。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）收報234.8元，升0.86%。中國人壽（2628）收報14.32元，升2.29%。中海油（0883）收報12.48元，跌0.16%。海爾智家（6690）收報23.8元，無升跌。郵儲銀行（1658）收報5.02元，跌0.99%。中石化（0386）收報5.12元，跌1.16%。中國中免（1880）收報173.2元，升0.7%。贛鋒鋰業（1772）收報52.7元，升2.73%。
梅斯健康（2415）上市，定價9.1元。收報9.19元，升0.99%。
珍酒李渡（6979）上市，定價10.82元。收報9.01元，跌16.73%。
瑞典母公司擬售維達（3331）控股權，市值達135億。維達首季純利瀉近九成。收報20.3元，跌6.88%。
友邦（1299）首季新業務價值增長28%，至10.5億美元。收報84.8元，升1.13%。
金風科技（2208）首季扣除非經常性損益淨利減少27%。收報6.59元，升1.7%。
中匯集團（0382）中期溢利按年增17.6%至近3億人幣。收報2.75元，升2.61%。
創天傳承（8195）擬8000萬收購「現代持續教育中心」。收報1.45元，跌1.36%。
香港寬頻（1310）楊主光：沒有賣盤計劃，料下半財年住宅和企業寬頻業務向好。香港寬頻中期純利跌92%，息0.2元。收報5.48元，跌8.51%。
Naspers間接持股公司沽78.96萬股騰訊（0700），套現2.66億元。收報342.8元，跌1.55%。
招行（3968）首季賺388億人幣，按年升8%。收報37.1元，跌6.19%。
平保（2318）首季多賺48.9%，新業務價值按年8.8%。收報54.7元，升6.11%。
彩星玩具（0869）委任太子女陳凱倫為執董。收報0.58元，升3.57%。
中海外（0688）經營溢利錄66.4億人幣，撇除額外收益升34.3%。收報19.94元，升1.42%。
破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見1.77元，收報1.75元，升10.06%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8359.75元，收報8357.5元，升0.01%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1062.7元，收報1062.7元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1065.05元，收報1065.05元，升0.01%；華潤醫藥（3320）創52周高，見7.48元，收報7.44元，升5.98%；國藥控股（1099）創52周高，見28.25元，收報28元，升2%；上海醫藥（2607）創52周高，見16.22元，收報16.08元，升2.29%；白雲山（0874）創52周高，見26.6元，收報26.4元，升2.72%；同仁堂科技（1666）創52周高，見7.89元，收報7.81元，升1.43%；日清食品（1475）創52周高，見7元，收報6.98元，無升跌；中國通信服務（0552）創52周高，見4.22元，收報4.19元，升1.21%；人保集團（1339）創52周高，見2.96元，收報2.94元，升1.73%；秦港股份（3369）創52周高，見1.27元，收報1.27元，升0.79%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌。
23隻股份創上市新低，其中十隻包括，第一服務（2107）低見0.425元，收報0.425元，跌5.56%；佳兆業（1638）低見0.28元，收報0.28元，跌5.08%；景瑞（1862）低見0.11元，收報0.158元，跌6.51%；蔚來（9866）低見59.55元，收報60.45元，跌5.25%；信能低碳（0145）低見0.05元，收報0.053元，跌15.87%；中國高精密（0591）低見0.335元，收報0.385元，升6.94%；雋泰控股（0630）低見0.064元，收報0.064元，跌3.03%；佳兆業集團（1638）低見0.28元，收報0.28元，跌5.08%；慕尚集團控股（1817）低見2.15元，收報2.17元，跌5.65%；景瑞控股（1862）低見0.11元，收報0.158元，跌6.51%。
27隻股份創52周低，其中十隻包括，卓悅控股（0653）低見0.087元，收報0.094元，升2.17%；正商實業（0185）低見0.69元，收報0.72元，跌1.37%；力寶（0226）低見1.93元，收報1.93元，跌2.53%；順誠（0531）低見0.24元，收報0.245元，跌2%；Ａ８新媒體（0800）低見0.202元，收報0.202元，跌5.16%；億和控股（0838）低見0.83元，收報0.84元，升1.2%；永旺（0984）低見0.82元，收報0.83元，跌2.35%；鐵貨（1029）低見0.082元，收報0.094元，升14.63%；澳能建設（1183）低見1.41元，收報1.42元，跌2.07%；正道集團（1188）創52周高，見0.052元，低見0.026元，收報0.027元，跌32.5%。
異動股
上升異動股，包括，瑩嵐集團（1162）收報0.22元，升49.66%；直通電訊（8337）收報0.17元，升49.12%；閩港控股（0181）收報0.148元，升32.14%；上諭集團（1633）收報0.152元，升26.67%；昌利控股（8098）收報0.067元，升24.07%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.65元，升22.64%；中國智慧能源（1004）收報0.035元，升20.69%；亞洲果業（0073）收報0.094元，升18.99%；建中建設（0589）收報0.3元，升17.65%；ATLINKS（8043）收報0.171元，升14.77%。
下跌異動股，包括，正道集團（1188）創52周高，見0.052元，見52周低0.026元，收報0.027元，跌32.5%；新絲路文旅（0472）收報0.133元，跌20.83%；御德國際控股（8048）見52周低0.022元，收報0.022元，跌18.52%；金涌投資（1328）收報0.043元，跌17.31%；珍酒李渡（6979）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，收報9.01元，跌16.73%；迪諾斯環保（1452）收報0.073元，跌16.09%；信能低碳（0145）創上市新低，見0.05元，收報0.053元，跌15.87%；威訊控股（1087）收報0.5元，跌15.25%；源想集團（8401）收報0.228元，跌13.96%；西證國際證券（0812）收報0.031元，跌13.89%；中國環境資源（1130）收報0.038元，跌13.64%。
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