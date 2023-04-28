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中國客湧入買樓 新加坡將額外印花稅倍增至60%

近年，中國嚴格的疫情防控措施促使許多超富裕人士前往新加坡，家族理財室資產不斷攀升，樓價亦與全球走勢脫鈎，第一季升3.2%，市場估全年或可達5%，引發憂慮。新加坡政府昨公布，上調額外印花稅，以抑制投資需求。不過，市場分析料今年中國買家購買量仍會增加10%。

據新加坡周四公布的措施，外國人購買任何住宅都將實行60%的額外買方印花稅率，而實體或信託適用的稅率此前已提高至65%，以防任何規避規則的行為。永久居民和公民購買第二套住房也將面臨更高的印花稅。

新加坡政府沒有披露財富流入的源頭，但自2016年以來中國人是最大的海外買家群體，去年佔外國人購買私人公寓中的6.9%。據房地產諮詢公司OrangeTee & Tie的數據，這是自疫情前以來的最高比例。該公司認為，隨著供應增加，中國買家今年購買的住宅數量可能會增加10%以上。

OrangeTee負責研究和分析的高級副總裁Christine Sun表示，可能會有更多來自家族理財室的流動性，因為已經出現一些海外買家的交易；接下來，隨著中國重新開放邊境，預計來自中國內地買家的購買興趣會更多。

 

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