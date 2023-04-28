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政治局今日開會分析經濟 稱三重壓力「得到緩解」 重視通用AI發展

中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢和工作，認為疫情防控取得「重大決定性勝利」，經濟社會全面恢復常態化運行，「需求收縮」、「供給衝擊」、「預期轉弱」三重壓力得到緩解，經濟增長好於預期，市場需求逐步恢復，經濟發展呈現「回升向好態勢」，經濟運行實現良好開局。

今次會議由中共中央總書記兼國家主席習近平主持會議，會議指當前國內經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力不強，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力，推動高質量發展仍有不少困難要克服。

會議提到，要加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造，又稱要重視通用人工智能發展，營造創新生態，重視防範風險。

會議強調，恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在，要多渠道增加城鄉居民收入，改善消費環境，促進文化旅遊等服務消費，政府投資和政策要有效帶動民間投資。

對於內房，會議強調房子是用來住的，而非用來炒，要促進房地產市場健康發展，加強地方政府債務管理，嚴格控制新增隱性債務。

 

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