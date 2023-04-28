恒指國指見近兩周最大升幅，及連升3日，三大指數按周、按月均下跌。港股下周一休市，今日成交重上千億，北水流入亦大增7倍，連續第6日流入。

非必需消費品股推動大市。全市上升股份比例為35.06%，下跌為25.04%，無升跌為39.88%。恒指今早高開95點，高位升327點，低位升38點，高低波幅289點。

恒指收市升54點或0.27%，報19894點，大市成交金額1015億元，較上日增加4.56%，是4月25日1066.57億元成交後最多；國指升26點或0.4%，報6702點。恒生科技指數收報3901點，升1.02%。

藍籌股成交金額518.13億元，佔大市成交51.04%；科指成份股成交金額206.68億元，佔大市成交20.36%；國指成份股成交金額427.49億元，佔大市成交42.11%。

窩輪及牛熊證成交金額減少4.52%，至95.94億元，佔大市成交9.45%。牛熊證成交金額46.28億元，減少8.81%；窩輪成交金額49.66億元，減少0.13%。

阿里巴巴（9988）、中海油（0883）、平保（2318）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。

藍籌48隻升，22隻下跌，6隻無升跌。海爾智家（6690）升7.16%，收報25.45元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌2.82%，收報107元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，7隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報25.45元，升7.16%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報32.05元，跌1.08%。

恒指10天線(20134.34點)、50天線(20114.31點)得而復失。科指上試10天線(4004.78點)。

北水南下合計淨流入6.67億元，較上日增加732.47%，連續第6日流入，淨流入金額是4月26日15.01億元後最多。北水累計流入76.15億元，對上一次連續6日淨流入是3月15日。南水北上合計淨流入15.85億元人民幣，終止單日流出。

三大指數即日表現

恒指曾升最多1.65%，是4月17日後最大升幅，當日升幅為2.08%。今曾高見20167.88點，是4月21日20378.9點後最高。今日收市報19894.57點，是4月24日後收市新高，當日報19959.94點。連升3日，累計升276.69點，對上一次連升3日是4月17日。第1日陰燭。

科指曾升最多2.48%，是4月26日後最大升幅，當日升幅為2.58%。今曾高見3957.65點，是4月24日4008.2點後最高。今日收市報3901.52點，是4月24日後收市新高，當日報3961.17點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月19日。

國指曾升最多1.89%，是4月17日後最大升幅，當日升幅為2.57%。今曾高見6801.26點，是4月21日6889.79點後最高。今日收市報6702.15點，是4月24日後收市新高，當日報6733.14點。連升3日，累計升100.79點，對上一次連升3日是4月17日。第1日陰燭。

一周表現

恒指本周累跌0.9%或181點，跌幅是4月21日後最大，當時收市跌幅為1.78%；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是2月10日；本周表現最佳的是平保（2318），累升7.18%，其次為比亞迪（1211）及恒地（0012），分別升6.4%及6.29%。而表現最差的是藥明生物（2269），累跌7.75%，其次為碧桂園服務（6098）及招商銀行（3968），分別跌7.55%及7.27%。

國指本周累跌0.92%或62點，跌幅是4月21日後最大，當時收市跌幅為2.17%；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是2月10日；本周表現最佳的是商湯（0020），累升7.44%，其次為中國平安（2318）及比亞迪（1211），分別升7.18%及6.4%。而表現最差的是碧桂園服務（6098），累跌7.55%，其次為招商銀行（3968）及阿里巴巴（9988），分別跌7.27%及6.71%。

科指本周累跌1.72%或68點，跌幅是4月21日後最大，當時收市跌幅為4.66%；科指連跌4周，對上一次連跌4周，是2月24日；本周表現最佳的是微博（9898），累升10.3%，其次為商湯（0020）及快手（1024），分別升7.44%及5.66%。而表現最差的是華虹半導體（1347），累跌12.67%，其次為阿里巴巴（9988）及聯想（0992），分別跌6.71%及6.31%。

1個月表現

恒指本月累跌2.48%或505點，跌幅是2月28日後最大，當時收市跌幅為9.41%；本月表現最佳的是中芯國際（0981），累升21.24，其次為中石油（0857）及中人壽（2628），分別升16.77%及16.43%。而表現最差的是百度 （9888），累跌22.19%，其次為京東（9618）及阿里巴巴（9988），分別跌20.99%及18.28%。

國指本月累跌3.83%或266點，跌幅是2月28日後最大，當時收市跌幅為11.36%；本月表現最佳的是中芯國際（0981），累升21.24%，其次為中石油（0857）及中國人壽（2628），分別升16.77%及16.43%。而表現最差的是百度（9888），累跌22.19%，其次為京東（9618）及阿里巴巴（9988），分別跌20.99%及18.28%。

科指本月累跌9.35%或402點，跌幅是2月28日後最大，當時收市跌幅為13.59%；本月僅3隻股份上升，表現最佳的是中芯國際（0981），累升21.24%，其次為海爾智家（6690）及網易（9999），分別升3.04%及0.43%。而表現最差的是百度（9888），累跌22.19%，其次為蔚來（9866）及京東（9618），分別跌21.94%及20.99%。

午後消息股表現

周江勇受賄近2億人民幣 沒有提及螞蟻、阿里（9988），阿里收報82.05元，升0.31%。

保誠（2378）首季新業務利潤增加30% 至7.43億美元。收報117.7元，升4.44%。

今早及隔晚消息股表現

IMAX CHINA（1970）首季多賺64% 農曆新年票房增72%。收報7.6元，升4.25%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中行（3988）收報3.13元，跌0.32%。中銀香港（2388）收報24.7元，升0.41%。建行（0939）收報5.25元，無升跌。工行（1398）收報4.22元，無升跌。中石油（0857）創52周高，見5.49元，收報5.43元，升1.69%。農業銀行（1288）收報3.03元，無升跌。交行（3328）收報5.06元，跌0.39%。康希諾生物（6185）見52周低36.55元，收報37.1元，跌0.13%。天齊鋰業（9696）收報49元，跌0.81%。長飛光纖光纜（6869）收報15.32元，升1.73%。

美麗華（0071）獨董兼新世界（0017）創辦人之一的冼為堅離世。美麗華收報11.5元，跌2.04%。新世界（0017）收報20.85元，升1.71%。

贛鋒鋰業（1772）首季少賺32%。收報51.45元，跌3.38%。

比亞迪電子（0285）首季多賺1.5倍至4.59億元人幣。收報23.65元，升5.11%。

比亞廸（1211）首季純利急升4倍。收報236元，無升跌。

嘉里物流（0636）馬榮楷將於今年9月底退任總裁。收報11.1元，升0.18%。

澳博（0880）蘇樹輝將退任執董。收報4.06元，升2.01%。

聯想（0992）申請增設人民幣櫃台。收報8.02元，升0.38%。

中海油（0883）首季純利跌6%至321億人幣。中海油申請增設人民幣櫃台。收報12.8元，升3.06%。

郵儲行（1658）首季多賺5%，信用減值損失降25%，首季新生成不良貸款144億。收報5.1元，升1.39%。

中人壽（2628）首季多賺18%，新業務價值增速由負轉正。收報15.02元，升2.04%。

粤海置地（0124）首季少賺27.4%至1.11億元。收報0.78元，無升跌。

新奧（2688）首季綜合能源銷售量按年增27%。收報107元，跌2.82%。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見1.87元，收報1.74元，跌3.33%；亞東集團（1795）創上市新高，見3.48元，收報3.48元，升6.42%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見5.45元，收報5.28元，升5.81%；梅斯健康（2415）創上市新高，見9.85元，收報9.8元，升6.52%；北京控股（0392）創52周高，見33.05元，收報32.5元，升3.17%；天倫燃氣（1600）創52周高，見5.59元，收報5.59元，升4.68%；華潤醫藥（3320）創52周高，見7.91元，收報7.78元，升0.26%；上海醫藥（2607）創52周高，見16.3元，收報15.92元，跌1.97%；同仁堂科技（1666）創52周高，見8.57元，收報8.47元，升6.81%；中國通號（3969）創52周高，見3.69元，收報3.68元，升3.95%；日清食品（1475）創52周高，見7元，收報7元，升0.14%；中國通信服務（0552）創52周高，見4.3元，收報4.29元，升2.14%；新華保險（1336）創52周高，見23.5元，收報22.4元，升1.82%；中國太保（2601）創52周高，見24.7元，收報23.35元，跌2.71%。

破頂指數成份股包括，中信（0267）創52周高，見10.16元，收報9.83元，跌1.21%；中石油（0857）創52周高，見5.49元，收報5.43元，升1.69%。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，雲南水務（6839）低見0.265元，收報0.29元，無升跌；大同集團（0544）低見0.125元，收報0.142元，跌2.07%；中國高精密（0591）低見0.305元，收報0.32元，跌5.88%；高山企業（0616）低見0.02元，收報0.023元，無升跌；瀋陽公用發展股份（0747）低見0.073元，收報0.079元，跌1.25%；勝龍國際（1182）低見0.235元，收報0.235元，跌2.08%；北海康成（1228）低見1.89元，收報1.89元，跌0.53%；首控集團（1269）低見0.058元，收報0.06元，跌9.09%；惠生國際（1340）低見0.041元，收報0.047元，跌2.08%；諾發集團（1360）低見0.037元，收報0.041元，無升跌。

48隻股份創52周低，其中十隻包括，卓悅控股（0653）低見0.085元，收報0.088元，跌6.38%；康希諾生物（6185）低見36.55元，收報37.1元，跌0.13%；王氏國際（0099）低見1.62元，收報1.62元，跌2.41%；正商實業（0185）低見0.69元，收報0.72元，升2.86%；博富臨置業（0225）低見8.3元，收報8.3元，跌2.35%；亞證地產（0271）低見0.152元，收報0.158元，跌0.63%；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；聯合集團（0373）低見1.67元，收報1.67元，跌2.91%；YGM TRADING（0375）低見1.07元，收報1.07元，跌0.93%；實力建業（0519）低見0.061元，收報0.065元，跌1.52%。

異動股

上升異動股，包括，煜榮集團（1536）收報0.18元，升50%；百應控股（8525）收報0.365元，升25.86%；劍虹集團控股（1557）收報0.445元，升25.35%；植華集團（1842）收報0.5元，升23.46%；昊天國際建投（1341）收報0.295元，升23.43%；順騰國際控股（0932）收報0.093元，升22.37%；浙江永安（8211）收報0.044元，升22.22%；北京體育文化（1803）收報0.145元，升21.85%；藍河控股（0498）收報0.62元，升21.57%；吉星新能源（3395）收報0.37元，升21.31%。

下跌異動股，包括，胡桃資本（0905）收報0.126元，跌30%；NEXION TECH（8420）收報0.06元，跌18.92%；浙江聯合投資（8366）收報0.033元，跌15.38%；中國錢包（0802）收報0.083元，跌15.31%；博駿教育（1758）收報0.25元，跌15.25%；彭順國際（6163）收報0.32元，跌14.67%；ECI TECH（8013）收報0.044元，跌13.73%；超人智能（8176）收報0.202元，跌12.17%；泰和小貸（1915）收報0.45元，跌11.76%；上諭集團（1633）收報0.115元，跌11.54%；銀城生活服務（1922）見52周低1.8元，收報2元，跌11.11%。

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