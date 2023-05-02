IMF預測全球明年經濟增長3%，亞洲區增長4.4%，內地經濟增長4.5%，香港經濟增長3.1%。其他國家方面，預測日本今年經濟增長1.3%，明年經濟增長1%；韓國今年經濟增長1.5%，明年增長2.4%；印度今年經濟增長5.9%，明年增長6.3%。IMF表示，雖然亞洲擁有強大的資本和流動性緩衝來抵禦市場衝擊，但該地區負債較高的企業和家庭明顯容易受借貸成本急速上升而影響。IMF更敦促除了日本和內地的各國亞洲央行，應保持緊縮貨幣政策以降低通脹，因為未能將通脹降至目標以下的代價，可能會超過維持寬鬆貨幣環境的任何好處。

問及美國銀行倒閉事件擴大對亞洲金融的影響，IMF亞太部主任斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）認為，有關影響有限，歐美政府已採取強硬措施，市場情緒改善，另外倒閉的銀行在亞洲投資很較少。問及緊縮性貨幣對亞洲市場的影響，斯里尼瓦桑認為，去年美國加息為不少亞洲國家貨幣帶來貶值壓力，進口物價上漲，較多國家採取緊縮性貨幣政策抑制通脹，企業和家庭借貸成本上升令需求下滑，經濟活動受妨礙

談及內地市場，斯里尼瓦桑表示，內地市場重啓旅遊帶動經濟復蘇，表現需長時間觀察，經濟增長由私人消費推動，非投資市場，目前內地房地產風險是最大的問題，若內房動盪加劇，會阻礙復蘇並產生區域溢出效應。斯里尼瓦桑又表示，內地重新開啓旅遊經濟，有利內地出口耐用消品的國家和內地旅客較常外出旅遊的國家，如日本、越南。

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