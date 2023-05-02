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匯控公布20億美元回購 艾橋智：已就資本產生能力等作審慎檢視

再有美國地區性銀行在周日被監管當局接管，引起市場對銀行流動性關注。匯控在今日業績公布，擬在周五（5日）股東會後，進行20億美元回購，對於是否認為沒有需要採取措施保留更多資本和流動性，財務總監艾橋智指出，他們已檢視多個不同預計情况，包括對該行產生資本能力等，審慎地作出在本季回購的決定。他們會視乎資本形成和經濟前景情况，考慮在今年下半年，以及2024、2025年作一系列回購。

是否目前是否存在金融危機，行政總裁祈耀年則認為雖然部分美國地區性銀行仍會面臨挑戰，但不認為美國銀行業，以至全球銀行會有系統性問題。該行在美國業務主要為國際性批發商業銀行業務，第一共和銀行倒閉不會對該行有負面影響。

現時市場對美國商業貸款質素的憂慮增加，祈耀年指他們在過去數年已將該部分的資產減半，目前風險敞口佔其資產負債表部位很小，而且已有良好風險管理，所以不會對該行有明顯財務影響。他又認為，雖然美國商業地產將有挑戰，但問題不會太大。

去年匯控在中國內地商業房地產合共撥備13.08億美元，不過今年首季只有6200萬元，按年減少68%，整體信貸損失撥備按年減少32%至4.32億美元，祈耀年指在政策幫助下，已見到內地商業房地產市場狀況有顯著改善，今季6200萬元是對現有賬戶的技術調整。雖然過去三個月市場發展趨勢樂觀，不過他認為仍需要見到市場穩定並繼續改善，才應考慮回撥過去的撥備。

匯控恢復季度派息0.1美元，祈耀年表示今年派息將按50%派息比率進行，若產生的盈利加上50%派息比率，令股息高於0.51美元，則會派高於該水平。

 

 

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