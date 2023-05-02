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匯控績後創逾兩個月最大升幅 恒指收市升39點 成交見逾5個月低

美期向下，港股反覆，匯控（0005）中午公布季績，勝預期、回購，兼3年來首次派季息，績前半日升0.89%，下午開市即擴大至升1.86%，其後進一步抽高至4.99%，逾兩個月最大升幅，成為推動大市向上的主力，並見兩個月收市新高。不過，內地假期休市，南北水亦停，港股成交大減，見逾5個月新低，大市午後變動不大，維持今早高低位。

金融股推動大市。全市上升股份比例為24.98%，下跌為33.42%，無升跌為41.59%。恒指今早高開228點，高位升391點，低位跌133點，高低波幅525點。

恒指收市升39點或0.2%，報19933點，大市成交金額754億元，較上日減少25.67%，是2022年12月21日692.86億元成交後最少；國指跌21點或0.33%，報6680點。恒生科技指數收報3898點，跌0.08%。

藍籌股成交金額327.38億元，佔大市成交43.41%；科指成份股成交金額129.24億元，佔大市成交17.14%；國指成份股成交金額238.54億元，佔大市成交31.63%。

窩輪及牛熊證成交金額增加28.56%，至123.35億元，佔大市成交16.34%。牛熊證成交金額65.58億元，增加41.7%；窩輪成交金額57.76億元，增加16.31%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。建行（0939）、美團（3690）、平保（2318）拖累大市。

藍籌30隻升，44隻下跌，2隻無升跌。新奧（2688）升4.95%，收報112.3元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌4.58%，收報11.68元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報38.55元，升2.53%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報3.92元，跌3.21%。

恒指10天線(20049.47點)、50天線(20096.74點)得而復失。科指10天線(3969.23點)得而復失，20天線(4101.64點)跌穿250天線(4109.16點)。

午後消息股表現

有線（1097）人事變動 黃思遠離職 杜之克6月接任CEO 余詠珊、何哲圖齊加盟。收報0.048元，無升跌。

吉利（0175）：4月極氪交付增279%。收報9.5元，跌1.55%。

匯控（0005）首季列賬基準除稅前利潤增逾2倍 季息0.1美元 擬回購最多20億美。收報58.65元，升4.45%。曾升最多4.99%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為5.64%。高見58.95元，是3月7日59.05元後最高。今日收市報58.65元，是3月1日後收市新高，當日報60.25元。

恒生（0011）增派季息至每股1.1元。收報115.7元，跌0.34%。

今早及隔晚消息股表現

美高梅中國（2282）首季轉賺，EBITDAR 1.69億美元。收報10.76元，升0.94%。

比亞迪（1211）4月新能源車銷量升98%。收報231.8元，跌1.78%。

利基（0240）擬3.69億購百勝角路農地，申請先導計劃發展。收報1.05元，升0.96%。

重慶洪九果品（6689）首季收入升五成至43.27億元人幣。收報15.92元，升0.25%。

中國飛機租賃（1848）旗下中飛租（天津）首季利潤1億元人民幣。收報4.89元，跌0.61%。

中國航空科技（2357）旗下中航凱天公開招標加入多名股東，母企中國航空科技減持逾27％股權。收報4.35元，升2.84%。

理想汽車（2015）上月交付2.57萬輛電動車，按年升5倍。收報91.85元，升0.44%。

蔚來（9866）4月交付6658輛電動車，按年升31％。收報61元，跌1.77%。

小鵬汽車（9868）上月交9002輛電動車，按年升75％。收報38.55元，升2.53%。

香港科技探索（1137）旗下HKTV mall港貨「直送英國」今月開通，首階段佣金不變招商戶。收報5.1元，升3.45%。

澳門4月賭收147.22億按月升逾15%。新濠國際發展（0200）收報9.39元，升3.64%。美高梅中國（2282）收報10.76元，升0.94%。澳博（0880）收報4.1元，升0.99%。永利澳門（1128）收報8.57元，升1.66%。銀河娛樂（0027）收報56.7元，升2.16%。金沙中國（1928）收報28.35元，升1.8%。

網信辦：百度（9888）、微博（9898）未履行主體責任不力已依法約談並予以罰款。收報118元，升1.99%。微博（9898）收報132.5元，跌7.67%。

神華（1088）首季按年多賺4%，盈利逾200億人幣。收報26.05元，升0.19%。

復星醫藥（2196）首季實際多賺15%。收報22.85元，升2.24%。

裕元（0551）發盈警，料首季少賺40%至45%。收報11.14元，跌5.43%。

農行（1288）首季多賺1.7%。收報3.03元，無升跌。

中行（3988）首季賺576.6億人幣，按年升0.5%。收報3.15元，升0.64%。

建行（0939）首季多賺0.26%，NIM降至1.64%。收報5.2元，跌0.95%。

交行（3328）首季多賺半成至246億人幣。收報5.23元，升3.36%。

工行（1398）首季多賺0.02%，NIM降至1.77%，將保持在合理區間。收報4.2元，跌0.47%。

中銀香港（2388）首季提取減值準備前經營溢利升14%，淨息差按季收窄15點子。收報24.2元，跌2.02%。

中石油（0857）首季賺436億人幣，按年升12%。創52周高，見5.53元，收報5.41元，跌0.37%。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見1.9元，收報1.87元，升7.47%；亞東集團（1795）創上市新高，見3.52元，收報3.25元，跌6.61%；曠世控股（1925）創上市新高，見1.55元，收報1.55元，升1.31%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見40元，收報40元，升37.93%；星空華文（6698）創上市新高，見125.8元，收報115.2元，跌0.6%；ＰＰ美國庫（3077）創上市新高，見3999.3元，收報3999.3元，升0.02%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見834.85元，收報834.85元，升0.02%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見14.73元，收報14.72元，升1.24%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1065.25元，收報1065.25元，升0.02%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見509.45元，收報509.45元，升0.02%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見106.45元，收報106.4元，升0.24%；中金中國國債－Ｒ（83079）創上市新高，見117元，收報117元，升0.04%；IGG（0799）創52周高，見6.86元，收報6.78元，升4.79%；北京控股（0392）創52周高，見34元，收報33.7元，升3.69%；天倫燃氣（1600）創52周高，見5.8元，收報5.7元，升1.97%；上海醫藥（2607）創52周高，見16.4元，收報16.32元，升2.51%；聯邦制藥（3933）創52周高，見6.5元，收報6.42元，升1.26%；同仁堂科技（1666）創52周高，見8.88元，收報8.73元，升3.07%；聯合醫務（0722）創52周高，見0.87元，收報0.85元，升2.41%；安領國際（1410）創52周高，見0.8元，收報0.76元，升5.56%；日清食品（1475）創52周高，見7.09元，收報7.08元，升1.14%；中國通信服務（0552）創52周高，見4.32元，收報4.29元，無升跌。

破頂指數成份股包括，中信（0267）創52周高，見10.22元，收報10元，升1.73%；中石油（0857）創52周高，見5.53元，收報5.41元，跌0.37%。

破底股方面

33隻股份創上市新低，其中十隻包括，第一服務（2107）低見0.41元，收報0.44元，跌3.3%；銀城國際（1902）低見0.12元，收報0.128元，跌4.48%；基石藥業（2616）低見3.13元，收報3.21元，跌3.31%；騰盛博藥（2137）低見3.85元，收報3.86元，跌10.02%；創勝集團醫藥（6628）低見5.02元，收報5.07元，跌2.21%；普天通信（1720）低見0.085元，收報0.099元，升5.32%；協鑫新能源（0451）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；僑雄國際（0381）低見0.035元，收報0.038元，跌2.56%；中國高精密（0591）低見0.295元，收報0.315元，跌1.56%；高山企業（0616）低見0.019元，收報0.021元，跌8.7%。

56隻股份創52周低，其中十隻包括，A8新媒體（0800）低見0.192元，收報0.202元，跌1.94%；卓悅控股（0653）低見0.081元，收報0.108元，升22.73%；康希諾生物（6185）低見34.15元，收報34.9元，跌5.93%；科聯系統（0046）低見2.05元，收報2.35元，無升跌；原生態牧業（1431）低見0.152元，收報0.156元，無升跌；洛陽玻璃（1108）低見6.51元，收報6.6元，跌13.27%；中星集團控股（0055）低見0.265元，收報0.275元，跌3.51%；王氏國際（0099）低見1.62元，收報1.62元，無升跌；博富臨置業（0225）低見8.3元，收報8.3元，無升跌；力寶（0226）低見1.88元，收報1.9元，跌4.04%。

異動股

上升異動股，包括，雅天妮集團（0789）創52周高，見0.19元，收報0.175元，升177.78%；正商實業（0185）收報1.03元，升43.06%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見40元，收報40元，升37.93%；神通機器人教育（8206）收報0.05元，升31.58%；GUANZE MEDICAL（2427）平上市低位0.335元，收報0.48元，升24.68%；高科橋（9963）收報0.47元，升23.68%；卓悅控股（0653）見52周低0.081元，收報0.108元，升22.73%；德益控股（9900）收報0.98元，升20.99%；國科控股（8275）收報0.335元，升15.52%；易還財務投資（8079）收報0.182元，升15.19%。

下跌異動股，包括，恆宇集團（2448）停牌，停牌前跌89%，報0.385元；連成科技集團（8635）收報0.415元，跌31.97%；松景科技（1079）平上市低位0.03元，收報0.031元，跌26.19%；合景泰富（1813）收報0.78元，跌24.27%；正道集團（1188）見52周低0.02元，收報0.02元，跌23.08%；吉星新能源（3395）見52周低0.265元，收報0.285元，跌22.97%；倩碧控股（8367）創52周高，見0.485元，收報0.37元，跌19.57%；藍河控股（0498）收報0.5元，跌19.35%；天臣控股（1201）收報0.095元，跌18.1%；海峽石油化工（0852）收報0.134元，跌17.79%。

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