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本港首季GDP 增長2.7％ 終止4連跌  按季升5.3％

統計處公布，本港首季經濟增長（GDP）增長2.7%，終止連續四季的跌勢，並為2021年12月後新高，當時報4.7%。第一季與去年第四季比較，按季增5.3%，勝市場預期，升幅為2021年3月後新高，當時報6.9%。首季GDP 增長主要受內部需求顯著增長驅動。 

各個主要組成部分分析，私人消費開支按年升12.5％，亦較去年第四季的1.7％升幅明顯加快。政府消費開支按年升0.5％，去年第四季升9.1％。本地固定資本形成總額按年升5.8％，去年第四季則下跌8.9%。

貨品出口按年跌18.7％，去年第四季跌24.9％，按季跌幅明顯收窄。 服務輸出按年升16.9％， 去年第四季升0.6％， 按季升幅明顯擴大。貨品進口按年跌14.5％，去年第四季跌22.9％，按季跌幅收窄。服務輸入按年升20.6％， 去年第四季升1.2％， 按季升幅明顯擴大。

政府發言人表示，在訪港旅遊業和本地需求強勁復蘇帶動下，首季經濟增長明顯改善。發言人又表示，整體貨物出口在外圍環境疲弱下按年進一步大跌，但受惠於與內地和世界其他地方恢復正常往來，服務輸出明顯擴張。本地方面，隨着香港和內地的防疫措施取消，經濟氣氛大幅改善，私人消費開支明顯增長。在經濟前景改善下，整體投資開支轉跌為升。

展望未來，訪港旅遊業和本地需求將繼續是今年經濟增長的主要動力。隨着運力和接待能力繼續恢復，訪港旅客人數應會進一步增加。經濟情況和前景改善應能提振本地需求，儘管金融狀況偏緊仍是制約因素。勞工市場持續改善，以及新一輪消費券的發放，將為私人消費提供額外支持。另一方面，貨物出口將繼續面對龐大挑戰。先進經濟體的增長減慢將繼續令外部需求受壓，儘管內地經濟加快復蘇應可緩解部分壓力。

 

 

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