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沽空機構Hindenburg 狙擊沽空機構Icahn 

興登堡研究公司(Hindenburg Research)發布沽空報告，沽空著名的維權投資者Carl Icahn旗下的投資公司Icahn Enterprises LP，後者股價重挫20%。

興登堡於報告中稱Icahn Enterprises的價值高估了75%或更多，並指出其交易價格相對於其資產淨值溢價超過200%，並表示已發現其部分資產估值過高的證據。同時亦對其股息率及其近年來的融資方式提出了質疑；稱Icahn一直利用從新投資者那裡獲得的資金向老投資者支付股息。

Icahn回應稱，堅決支持我們的公開披露，該公司的業績從長遠來看將會是有目共睹，堅信通過對沖頭寸來降低風險，尤其是在今天所處的市場中。

興登堡認為，Icahn犯了一個典型的錯誤，即在持續虧損的情況下過度槓桿化：這種組合很少有好下場。興登堡近年來聲名大噪，包括鎖定支付公司Block Inc. 和億萬富豪Gautam Adani的商業帝國為目標。

 

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