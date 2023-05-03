小紅書與出行平台「去哪兒」合作發布《五一旅行趨勢報告》，預計「個性化目的地」、「個人喜好」和「多元化出行模式」等將成為年輕人出遊趨勢。 2023年2月與去年同期相比，小紅書出行相關筆記數量增長高達2倍，反映外出旅行開始復蘇回溫。
小紅書數據顯示，除了傳統旅遊目的地，部分「個性化目的地」亦逐漸興起，例如「#田園生活」相關話題錄得2.4億瀏覽量，相關預訂搜索增長近5倍；「#寺廟」相關話題亦錄得1.5億瀏覽量，相關門票預訂增長超過11倍。
小紅書表示，傳統出行需求大多集中在美食、美景，新一代用戶出行更遵從個人興趣或嗜好，將因應「個人喜好」來制定行程，小紅書站內「#看展」相關話題瀏覽量高達3.7億，相關門票預訂增長超過12倍。
此外，小紅書社區上有大量用戶主動分享經驗、攻略等「利他信息」，幫助其他用戶做出最適合的出行決策，與此同時，用戶亦更願意信任和接受其他普通用戶的推薦，數據顯示42%用戶在小紅書上瀏覽3次出行產品就想深入了解；55%用戶近一年到訪的目的地半數以上來自小紅書的推薦，亦有82.4%用戶出行前通過線上途徑研究攻略，小紅書是其花費時間最多的地方。
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