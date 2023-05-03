「歌神」張學友唱功了得，他的歌聲的震撼性，已經越洋震動到新加坡股市。新加坡專搞大型活動的上市公司Unusual Ltd，非凡有限公司股價最近連升5日，當中尤以周二的股價大升13.6%，致需要發公告澄清。該公司應星交所的查詢指，在正常的業務過程中，其正開售張學友60+巡迴演唱會新加坡站的門票，反應熱烈，相信股價及成交表現或與此有關。