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「歌神」張學友演唱會震撼新加坡股壇

「歌神」張學友唱功了得，他的歌聲的震撼性，已經越洋震動到新加坡股市。新加坡專搞大型活動的上市公司Unusual Ltd，非凡有限公司股價最近連升5日，當中尤以周二的股價大升13.6%，致需要發公告澄清。該公司應星交所的查詢指，在正常的業務過程中，其正開售張學友60+巡迴演唱會新加坡站的門票，反應熱烈，相信股價及成交表現或與此有關。

「歌神」演唱會門票反應，罕見成為上市公司用作解釋股價異動的理由，不單引起歌壇震動，更引起國際外電如彭博報道跟進。Unusual Ltd或在香港名不經傳，但是該公司所屬的控股公司mm2全亞影視娛樂在港子公司所出品的電影，大家或看過。當中比較出名的，包括「一秒拳王」及近期上演的「窄路微塵」，便是該系公司的出品。

 

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