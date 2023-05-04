余偉文表示，香港銀行業與美國陷入困境的地區銀行沒有業務往來或風險敞口。 對香港貨幣金融體系的直接影響「很小」。金管局會繼續留意美國方面的事態發展，以防出現溢出效應。

聯儲局加息0.25厘，金管局總裁余偉文表示，美聯儲的加息決定符合市場預期。過去一年持續加息對美國經濟及通脹的影響有待觀察，而美國利率往後的走勢將視乎經濟數據及發展，存在不確定性。此外，近期個別美國地區銀行陷入財務困境所引致的信貸收緊，會如何影響經濟活動及貨幣政策，仍有待評估。

余偉文表示，這個調整過程是聯匯制度的設計和預期之內，類似情況亦曾經在美國對上一次即2015至2018年的加息周期出現。關鍵是市場對有關運作有充足的理解和經驗，並且繼續對聯匯制度充滿信心。市場一直如常運作暢順，香港銀行體系存款總額也整體保持平穩。

息率方面，余偉文表示，留意到在過去幾個月，港元拆息已逐步攀升。隨着美國再次加息，預料這個趨勢可能會持續。值得注意的是，港元拆息跟隨美元拆息上升的速度和幅度，主要取決於本地市場港元資金的供求。

銀行息率方面，余偉文表示，銀行會因應本身的資金成本結構及其他有關的考慮，決定調整息率的時機及幅度。建議市民對銀行借貸利率的波動應該有所準備，並在作出置業、按揭或其他借貸決定時，小心考慮及管理好利率風險。

余偉文表示，金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

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